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  4. Назаренко из Полесья вышел в лидеры по системе гол+пас после 4-го тура
Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 05:40 | Обновлено 28 августа 2024, 06:34
304
0

Назаренко из Полесья вышел в лидеры по системе гол+пас после 4-го тура

Хавбек Полесья отличился хет-триком в матче против Оболони

28 августа 2024, 05:40 | Обновлено 28 августа 2024, 06:34
304
0
Назаренко из Полесья вышел в лидеры по системе гол+пас после 4-го тура
УПЛ. Александр Назаренко

По итогам 4-го тура лучшим игроком по системе гол+пас в УПЛ стал футболист Полесья Александр Назаренко.

Хавбек житомирского клуба отличился хет-триком в матче с Оболонью из Киева (4:0).

На втором месте – нападающий Александрии Александр Филиппов, также записавший на свой счет хет-трик – в ворота Шахтера (4:3).

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:

  • 1. Александр Назаренко (Полесье): 4+1=5
  • 2. Александр Филиппов (Александрия): 3+1=4
  • 3. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+2=4
  • 4. Илья Квасница (Рух): 2+1=3
  • 4. Хуан Альвина Безерра (Александрия): 2+1=3
  • 6. Николай Шапаренко (Динамо): 1+2=3
  • 6. Ярослав Карабин (Рух): 1+2=3
  • 6. Педриньо (Шахтер): 1+2=3
  • 9. Кирилл Ковалец (Александрия): 2+0=2
  • 9. Даниил Сикан (Шахтер): 2+0=2
  • 9. Николай Матвиенко (Шахтер): 2+0=2
  • 9. Андрей Цуриков (Колос): 2+0=2
  • 9. Игорь Краснопир (Рух): 2+0=2
  • 9. Амбросий Чачуа (Карпаты): 2+0=2
  • 9. Геннадий Пасич (ЛНЗ): 2+0=2

В списке лучших голеадоров сезона также лидирует Александр Назаренко, имея 4 забитых мяча.

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Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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