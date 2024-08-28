Украина. Премьер лига28 августа 2024, 05:40 | Обновлено 28 августа 2024, 06:34
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Назаренко из Полесья вышел в лидеры по системе гол+пас после 4-го тура
Хавбек Полесья отличился хет-триком в матче против Оболони
28 августа 2024, 05:40 | Обновлено 28 августа 2024, 06:34
304
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По итогам 4-го тура лучшим игроком по системе гол+пас в УПЛ стал футболист Полесья Александр Назаренко.
Хавбек житомирского клуба отличился хет-триком в матче с Оболонью из Киева (4:0).
На втором месте – нападающий Александрии Александр Филиппов, также записавший на свой счет хет-трик – в ворота Шахтера (4:3).
Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:
- 1. Александр Назаренко (Полесье): 4+1=5
- 2. Александр Филиппов (Александрия): 3+1=4
- 3. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+2=4
- 4. Илья Квасница (Рух): 2+1=3
- 4. Хуан Альвина Безерра (Александрия): 2+1=3
- 6. Николай Шапаренко (Динамо): 1+2=3
- 6. Ярослав Карабин (Рух): 1+2=3
- 6. Педриньо (Шахтер): 1+2=3
- 9. Кирилл Ковалец (Александрия): 2+0=2
- 9. Даниил Сикан (Шахтер): 2+0=2
- 9. Николай Матвиенко (Шахтер): 2+0=2
- 9. Андрей Цуриков (Колос): 2+0=2
- 9. Игорь Краснопир (Рух): 2+0=2
- 9. Амбросий Чачуа (Карпаты): 2+0=2
- 9. Геннадий Пасич (ЛНЗ): 2+0=2
В списке лучших голеадоров сезона также лидирует Александр Назаренко, имея 4 забитых мяча.
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