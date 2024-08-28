Назаренко из Полесья вышел в лидеры по системе гол+пас после 4-го тура

По итогам 4-го тура лучшим игроком по системе гол+пас в УПЛ стал футболист Полесья Александр Назаренко.

Хавбек житомирского клуба отличился хет-триком в матче с Оболонью из Киева (4:0).

На втором месте – нападающий Александрии Александр Филиппов, также записавший на свой счет хет-трик – в ворота Шахтера (4:3).

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:

1. Александр Назаренко (Полесье): 4+1=5

2. Александр Филиппов (Александрия): 3+1=4

3. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+2=4

4. Илья Квасница (Рух): 2+1=3

4. Хуан Альвина Безерра (Александрия): 2+1=3

6. Николай Шапаренко (Динамо): 1+2=3

6. Ярослав Карабин (Рух): 1+2=3

6. Педриньо (Шахтер): 1+2=3

9. Кирилл Ковалец (Александрия): 2+0=2

9. Даниил Сикан (Шахтер): 2+0=2

9. Николай Матвиенко (Шахтер): 2+0=2

9. Андрей Цуриков (Колос): 2+0=2

9. Игорь Краснопир (Рух): 2+0=2

9. Амбросий Чачуа (Карпаты): 2+0=2

9. Геннадий Пасич (ЛНЗ): 2+0=2

В списке лучших голеадоров сезона также лидирует Александр Назаренко, имея 4 забитых мяча.