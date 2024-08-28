ФОТО. Харлан получила мини-саблю. В НОК наградили лучших спортсменов

27 августа 2024 года в Олимпийском доме состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший спортсмен месяца» с участием президента НОК Украины Вадима Гутцайта.

Награды получили спортсмены, которые в течение апреля-августа 2024 стали победителями Олимпийских игр-2024, чемпионатов мира и Европы в различных видах спорта и в соответствии с решением Экспертной комиссии НОК Украины стали лауреатами конкурса «Лучший спортсмен месяца».

Ольга Харлан получила награду «Лучшая спортсменка июля 2024 года» (за «бронзу» Олимпийских игр-2024) и вместе с партнерками – олимпийскими чемпионками по фехтованию на саблях в командном первенстве Алиной Комащук и Юлией Бакастовой, специальные знаки отличия «Лучшая команда августа 2024 года».

В благодарность за золото Олимпиады-2024 в Париже девушки получили награды в виде миниатюрных сабель и шлемов в национальных цветах. Такая же награда будет передана и Елене Кравацкой, которая не смогла присутствовать на церемонии награждения.

Кроме олимпийских чемпионок награды НОК Украины – плакетки и специальные статуэтки – за достижения на чемпионатах мира и Европы также получили: