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  4. ФОТО. Харлан получила мини-саблю. В НОК наградили лучших спортсменов
Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 04:23 | Обновлено 28 августа 2024, 05:00
133
0

ФОТО. Харлан получила мини-саблю. В НОК наградили лучших спортсменов

Награды получили спортсмены, выигравшие конкурсы с апреля по август

28 августа 2024, 04:23 | Обновлено 28 августа 2024, 05:00
133
0
ФОТО. Харлан получила мини-саблю. В НОК наградили лучших спортсменов
НОК

27 августа 2024 года в Олимпийском доме состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший спортсмен месяца» с участием президента НОК Украины Вадима Гутцайта.

Награды получили спортсмены, которые в течение апреля-августа 2024 стали победителями Олимпийских игр-2024, чемпионатов мира и Европы в различных видах спорта и в соответствии с решением Экспертной комиссии НОК Украины стали лауреатами конкурса «Лучший спортсмен месяца».

Ольга Харлан получила награду «Лучшая спортсменка июля 2024 года» (за «бронзу» Олимпийских игр-2024) и вместе с партнерками – олимпийскими чемпионками по фехтованию на саблях в командном первенстве Алиной Комащук и Юлией Бакастовой, специальные знаки отличия «Лучшая команда августа 2024 года».

В благодарность за золото Олимпиады-2024 в Париже девушки получили награды в виде миниатюрных сабель и шлемов в национальных цветах. Такая же награда будет передана и Елене Кравацкой, которая не смогла присутствовать на церемонии награждения.

Кроме олимпийских чемпионок награды НОК Украины – плакетки и специальные статуэтки – за достижения на чемпионатах мира и Европы также получили:

  • Лучшая юная спортсменка апреля 2024 года – Анна Максименко – чемпионка мира по фехтованию среди кадетов в личных соревнованиях женской шпаги.
  • Лучшая юная спортсменка мая 2024 года – Алина Дадерко – серебряный призер чемпионата мира по тяжелой атлетике до 17 лет.
  • Лучший юный спортсмен июня 2024 – Александр Желтяков - чемпион и бронзовый призер чемпионата Европы по плаванию 200м на спине и комбинированная эстафета 4x100 м.
  • Лучший юный спортсмен июля 2024 года – Егор Якушенко – чемпион Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 20 лет.
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НОК Украины лучший спортсмен месяца Ольга Харлан Алина Комащук Юлия Бакастова Елена Кравацкая Вадим Гутцайт Анна Максименко Александр Желтяков
Николай Степанов Источник: НОК Украины
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