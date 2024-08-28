ФОТО. Как это было? Динамо сыграло вничью с РБ Зальцбург в квалификации ЛЧ
По итогам двух матчей киевский клуб проиграл и перешел в Лигу Европы
27 августа в 22:00 по киевскому времени прошел ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
В повторном поединке а австрийском Зальцбурге играли «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев.
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Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился победой австрийской команды (2:0).
Счет для хозяев в дебюте матча открыл Адам Дагим, на что киевляне ответили точным ударом Владислава Ваната (1:1).
Динамо осенью будет играть в основном раунде Лиги Европы, жеребьевка пройдет 30 августа.
Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации
Ответный матч. 27 августа, Зальцбург
РБ Зальцбург (Австрия) – Динамо Киев (Украина) – 1:1
Голы: Адам Дагим, 12 – Владислав Ванат, 29
Первый матч – 2:0
ФОТО. Как это было? Динамо сыграло вничью с РБ Зальцбург в квалификации ЛЧ
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