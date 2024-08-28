Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как это было? Динамо сыграло вничью с РБ Зальцбург в квалификации ЛЧ
Лига чемпионов
28 августа 2024, 06:00 | Обновлено 28 августа 2024, 06:44
833
2

ФОТО. Как это было? Динамо сыграло вничью с РБ Зальцбург в квалификации ЛЧ

По итогам двух матчей киевский клуб проиграл и перешел в Лигу Европы

28 августа 2024, 06:00 | Обновлено 28 августа 2024, 06:44
833
2
ФОТО. Как это было? Динамо сыграло вничью с РБ Зальцбург в квалификации ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

27 августа в 22:00 по киевскому времени прошел ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В повторном поединке а австрийском Зальцбурге играли «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился победой австрийской команды (2:0).

Счет для хозяев в дебюте матча открыл Адам Дагим, на что киевляне ответили точным ударом Владислава Ваната (1:1).

Динамо осенью будет играть в основном раунде Лиги Европы, жеребьевка пройдет 30 августа.

Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации

Ответный матч. 27 августа, Зальцбург

РБ Зальцбург (Австрия) – Динамо Киев (Украина) – 1:1

Голы: Адам Дагим, 12 – Владислав Ванат, 29

Первый матч – 2:0

ФОТО. Как это было? Динамо сыграло вничью с РБ Зальцбург в квалификации ЛЧ

rb-zaltsburg-dinamo-27082024
rb-zaltsburg-dinamo-27082024-foto-1
rb-zaltsburg-dinamo-27082024-foto-2
rb-zaltsburg-dinamo-27082024-foto-3
rb-zaltsburg-dinamo-27082024-foto-4
По теме:
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиге Европы?
Назаренко из Полесья вышел в лидеры по системе гол+пас после 4-го тура
28 августа пройдет жребий 1/8 финала Кубка Украины с Шахтером и Динамо
Динамо Киев РБ Зальцбург Владислав Ванат Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо фото фотогалерея
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Райо Вальекано – Барселона – 1:2. Победный гол Ольмо. Видео голов и обзор
Футбол | 28 августа 2024, 03:15 0
Райо Вальекано – Барселона – 1:2. Победный гол Ольмо. Видео голов и обзор
Райо Вальекано – Барселона – 1:2. Победный гол Ольмо. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
Футбол | 27 августа 2024, 17:22 10
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо

Судя по всему, удалось найти информацию по игрокам Миная

УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?
Футбол | 27.08.2024, 11:13
УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?
УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?
Костюк на US Open обыграла американку, которая только выиграла 1-й титул
Теннис | 27.08.2024, 09:20
Костюк на US Open обыграла американку, которая только выиграла 1-й титул
Костюк на US Open обыграла американку, которая только выиграла 1-й титул
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Футбол | 28.08.2024, 01:23
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nikbard
Австрийцы указали где место дынамо-на параше.
Ответить
-1
nikbard
Дворовой команде место на помойке.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 158
Футбол
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
26.08.2024, 08:30 2
Футбол
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
27.08.2024, 07:36 1
Бокс
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
26.08.2024, 20:30 18
Теннис
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
26.08.2024, 22:37 9
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – об игре с Зальцбургом, травмированных игроках и настрое
ШОВКОВСКИЙ – об игре с Зальцбургом, травмированных игроках и настрое
26.08.2024, 21:12 13
Футбол
Умер легендарный экс-тренер сборной Англии
Умер легендарный экс-тренер сборной Англии
26.08.2024, 14:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем