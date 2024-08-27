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  4. ФОТО. Рома без Довбика презентовала третий комплект формы
Италия
27 августа 2024, 21:45 |
324
1

ФОТО. Рома без Довбика презентовала третий комплект формы

«Джаллоросси» будут выступать в непривычных цветах

27 августа 2024, 21:45 |
324
1
ФОТО. Рома без Довбика презентовала третий комплект формы
ФК Рома

«Рома» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», презентовал третий комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в непривычном для клуба темно-синем цвете со вставками традиционных красного и желтого.

Похожий в плане цветовой гаммы комплект формы у «Ромы» был в сезоне 1991/1992. Он посвящен Тесаччо – району Рима, который является центром фанатского движения «Волков».

Отметим, что в презентации формы не принял участие форвард сборной Украины Артем Довбик.

Ранее «Рома» подписала защитника «Аль-Хиляля» Сауда Абдулхамида.

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Рома Рим игровая форма фото Adidas
Олег Дидух Источник: ФК Рома
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apepa
По моему это плевок в сторону Довбика!
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