ФОТО. Рома без Довбика презентовала третий комплект формы

«Рома» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», презентовал третий комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в непривычном для клуба темно-синем цвете со вставками традиционных красного и желтого.

Похожий в плане цветовой гаммы комплект формы у «Ромы» был в сезоне 1991/1992. Он посвящен Тесаччо – району Рима, который является центром фанатского движения «Волков».

Отметим, что в презентации формы не принял участие форвард сборной Украины Артем Довбик.

Ранее «Рома» подписала защитника «Аль-Хиляля» Сауда Абдулхамида.