ФОТО. Рома без Довбика презентовала третий комплект формы
«Джаллоросси» будут выступать в непривычных цветах
«Рома» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», презентовал третий комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в непривычном для клуба темно-синем цвете со вставками традиционных красного и желтого.
Похожий в плане цветовой гаммы комплект формы у «Ромы» был в сезоне 1991/1992. Он посвящен Тесаччо – району Рима, который является центром фанатского движения «Волков».
Отметим, что в презентации формы не принял участие форвард сборной Украины Артем Довбик.
Ранее «Рома» подписала защитника «Аль-Хиляля» Сауда Абдулхамида.
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