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  4. «Я, как Шевченко, и...» Довбик прокомментировал безголевой старт в Роме
Италия
28 августа 2024, 01:33 |
332
2

«Я, как Шевченко, и...» Довбик прокомментировал безголевой старт в Роме

Артем провел два официальных матча за римский клуб и голов пока не забивал

28 августа 2024, 01:33 |
332
2
«Я, как Шевченко, и...» Довбик прокомментировал безголевой старт в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Новичок «Ромы» Артем Довбик высказался о дебюте в римском клубе. Артем провел два официальных матча, в которых результативными действиями не отмечался.

«Рома» – большой клуб, который имеет большую историю и замечательных фанатов. Атмосфера на стадионе «Олимпико» отличается от других стадионов. Быть лучшим бомбардиром испанского чемпионата – серьезное достижение для меня, это награда, которая придает мне уверенности. Я постараюсь завоевать ее и в Италии. Это будет большое приключение, потому что я такой же форвард, как Шевченко, и хочу показать свою ценность на футбольном поле», – сказал Довбик.

Ранее Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в «Роме».

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Даниэле Де Росси Артем Довбик
Дмитро Олійник Источник: Voce Giallorossa
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Комментарии 2
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Falko
Добре, що він це не фанам Інтера сказав.
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IronValdemar
Таке відчуття, що скоро будеш шукати нову команду.
Треба було йти в Атлетіко або залишатись в Жироні.
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