«Я, как Шевченко, и...» Довбик прокомментировал безголевой старт в Роме

Новичок «Ромы» Артем Довбик высказался о дебюте в римском клубе. Артем провел два официальных матча, в которых результативными действиями не отмечался.

«Рома» – большой клуб, который имеет большую историю и замечательных фанатов. Атмосфера на стадионе «Олимпико» отличается от других стадионов. Быть лучшим бомбардиром испанского чемпионата – серьезное достижение для меня, это награда, которая придает мне уверенности. Я постараюсь завоевать ее и в Италии. Это будет большое приключение, потому что я такой же форвард, как Шевченко, и хочу показать свою ценность на футбольном поле», – сказал Довбик.

Ранее Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в «Роме».