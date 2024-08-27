Александр ФИЛИППОВ: «Победа над Шахтером? Ощущения только приятные»

Форвард «Александрии» Александр Филиппов поделился впечатлениями от победы 4:3 над «Шахтером» в матче четвертого тура УПЛ, в котором сам Филиппов оформил хет-трик:

– Побеждать «Шахтер», да еще и забив ему четыре мяча – это явление редкое. Какие в связи с этим были ощущения после игры?

– Действительно, не каждый раз удается побеждать донецкий «Шахтер». Тем более, в такой драматичной игре, когда по ходу матча проигрываешь 0:2 и в итоге вырываешь победу. Это дорогого стоит. Поэтому ощущения только приятные. Особенно если еще учесть, что для «Александрии» это была первая домашняя игра, был национальный праздник – День Независимости, было много зрителей. Спасибо им большое за поддержку, за их веру в нас. Мы сделали все, чтобы порадовать и себя, и наших болельщиков.

– По ходу матча ваша команда уступала в счете 0:2. Не возникало ли тогда подспудной мысли, что компенсировать такую разницу в игре с чемпионом будет нереально?

– Конечно, когда проигрываешь в два «сухих» мяча, и тем более, такой команде, как «Шахтер», то естественно, невольно подкрадываются мысли, что все это тяжело и нереально. Но хорошо, что мы сами поверили в свои силы и продолжали гнуть свою линию, прессинговать. Не все, правда, у нас получалось – особенно в первые 25 минут, когда «Шахтер» забил второй мяч. Не все получалось и в линии обороны, и в полузащите, и в атаке. Хорошо, что до окончания первого тайма смогли отыграться и в перерыве в игру были внесены коррективы. Это позволило исправить ситуацию – забить два мяча и вырвать победу.

– Раньше делать хет-трики вам удавалось?

– Нет, он у меня первый на таком серьезном уровне. До этого были один или два хет-трика, но на любительском, когда я делал свои первые шаги в футболе, играя в Донецке на первенство области.