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Италия
27 августа 2024, 20:40 | Обновлено 27 августа 2024, 20:51
396
0

ОФИЦИАЛЬНО. Команда Серии А подписала одноклубника Довбика

Руй Патрисиу будет выступать за Аталанту

27 августа 2024, 20:40 | Обновлено 27 августа 2024, 20:51
396
0
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Серии А подписала одноклубника Довбика
ФК Аталанта. Руй Патрисиу

«Аталанта» объявила о подписании португальского вратаря «Ромы» Руя Патрисиу. Детали контракта 36-летнего голкипера не разглашаются.

Руй Патрисиу перешел в бергамский клуб в качестве свободного агента. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость португальца в 1 миллион евро.

В «Рому» Патрисиу перешел из «Вулверхэмптона» за 11,8 миллионов евро летом 2021 года.

В сезоне 2023/24 португальский голкипер провел за волков в Серии А 23 игры, в которых пропустил 27 голов.

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Руй Патрисиу Аталанта Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Іван Распутін Источник: ФК Аталанта Бергамо
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