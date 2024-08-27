ОФИЦИАЛЬНО. Команда Серии А подписала одноклубника Довбика

«Аталанта» объявила о подписании португальского вратаря «Ромы» Руя Патрисиу. Детали контракта 36-летнего голкипера не разглашаются.

Руй Патрисиу перешел в бергамский клуб в качестве свободного агента. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость португальца в 1 миллион евро.

В «Рому» Патрисиу перешел из «Вулверхэмптона» за 11,8 миллионов евро летом 2021 года.

В сезоне 2023/24 португальский голкипер провел за волков в Серии А 23 игры, в которых пропустил 27 голов.