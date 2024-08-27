ОФИЦИАЛЬНО. Команда Серии А подписала одноклубника Довбика
Руй Патрисиу будет выступать за Аталанту
«Аталанта» объявила о подписании португальского вратаря «Ромы» Руя Патрисиу. Детали контракта 36-летнего голкипера не разглашаются.
Руй Патрисиу перешел в бергамский клуб в качестве свободного агента. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость португальца в 1 миллион евро.
В «Рому» Патрисиу перешел из «Вулверхэмптона» за 11,8 миллионов евро летом 2021 года.
В сезоне 2023/24 португальский голкипер провел за волков в Серии А 23 игры, в которых пропустил 27 голов.
🤝 Rui Patricio ✍️ pic.twitter.com/S2wrvr4rxv— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 27, 2024
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