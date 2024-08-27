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  4. Шовковский назвал стартовый состав Динамо на решающий матч квалификации ЛЧ
Лига чемпионов
27 августа 2024, 20:50 | Обновлено 27 августа 2024, 21:57
7245
29

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на решающий матч квалификации ЛЧ

27 августа в 22:00 в Австрии сыграют «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев

27 августа 2024, 20:50 | Обновлено 27 августа 2024, 21:57
7245
29
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на решающий матч квалификации ЛЧ

27 августа в 22:00 по киевскому времени пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В повторном поединке а австрийском Зальцбурге сыграют «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился победой австрийской команды (2:0).

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на решающий матч квалификации ЛЧ

РБ Зальцбург: Бласвих, ван дер Бремпт, Пентковски, Байду, Дедич, Бидструп, Капальдо, Кьергор, Дагим, Йео, Глух.

Динамо: Бущан, Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик, Шапаренко, Бражко, Пихаленок, Кабаев, Ярмоленко (к), Ванат.

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо стартовые составы Александр Шовковский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 29
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Maks23
Надеемся на реванш! 
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+9
DK1961
Я тоже считаю, что Волошин нужнее на этой позиции
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+6
Main
Может стоило вместо деда Волошина выпустить и сделать скоростной стартовый натиск!?
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+5
Показать Скрыть 5 ответов
FunnyCat_____
Хорошо что есть Тымчик 
Ответить
+5
Test
Ну що, УДАЧі і ФАРТУ!!!
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+4
ZANREGENT1993
Александрия пропустила от кротов в первом тайме 2 и забила 2. Вот надеюсь ДК забъёт 2 в первом тайме
Ответить
+3
Remark
Оптимально!
Ответить
+3
Burevestnik
ну це вже всьо !!!  це капець !!! 
в складі нема жодного пердіньйя !!!  ганьба!!!
Ответить
+2
Андрій Милявський
Очікувано
Ответить
+2
🔱Avtoigor🔱
Все залежить від настрою нашої команди, головне не робити дурних помилок і все буде ок.
Ответить
0
avk2307
Буяльского и сегодня нет в запасе
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Александр Бондарь
еще бы Беседина вернули.
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-3
Александр Бондарь
ну как?опять Ярмоленко?
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-3
TolsTIyELF
Ярмоленко порет момент за моментом просто из за своей медлительности я вялости, но его пихают в состав. Никакой дубинчак. В Шахтёре - бондарь матвиенко и ризнык просто никакие. Но при этом они нужны реброву. Или тренеры идиоты, или уних промыты мозги если они не способны создавать устойчивые системы. 
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-5
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apepa
C черепахой Ярмоленко у динама шансы нулевые как если бы я вручную переплывал Атлантический океан!
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-6
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SandroKing
Бред
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-7
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