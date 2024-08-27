27 августа в 22:00 по киевскому времени пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В повторном поединке а австрийском Зальцбурге сыграют «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился победой австрийской команды (2:0).

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на решающий матч квалификации ЛЧ

РБ Зальцбург: Бласвих, ван дер Бремпт, Пентковски, Байду, Дедич, Бидструп, Капальдо, Кьергор, Дагим, Йео, Глух.

Динамо: Бущан, Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик, Шапаренко, Бражко, Пихаленок, Кабаев, Ярмоленко (к), Ванат.