Именитый экс-голкипер Барселоны и Манчестер Сити завершил карьеру

Известный чилийский голкипер Клаудио Браво принял решение завершить карьеру в возрасте 41 года.

Последним клубом в его биографии был «Бетис», который он покинул в конце прошлого сезона. В испанском клубе он играл с 2020 года.

Кроме этого, Браво защищал цвета родного «Коло-Коло» (2002 – 2006 годы), «Реал Сосьедада» (2006 – 2014), «Барселоны» (2014 – 2016) и «Манчестер Сити» (2016 – 2020).

В период с 2004 по 2024 годы провел 150 матчей за сборную Чили, что является третьим показателем в истории сборной.