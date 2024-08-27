Именитый экс-голкипер Барселоны и Манчестер Сити завершил карьеру
Клаудио Браво повесил перчатки на гвоздь
Известный чилийский голкипер Клаудио Браво принял решение завершить карьеру в возрасте 41 года.
Последним клубом в его биографии был «Бетис», который он покинул в конце прошлого сезона. В испанском клубе он играл с 2020 года.
Кроме этого, Браво защищал цвета родного «Коло-Коло» (2002 – 2006 годы), «Реал Сосьедада» (2006 – 2014), «Барселоны» (2014 – 2016) и «Манчестер Сити» (2016 – 2020).
В период с 2004 по 2024 годы провел 150 матчей за сборную Чили, что является третьим показателем в истории сборной.
🥹 #LaRoja 🇨🇱 SIEMPRE pero SIEMPRE será tu casa, Capitán América ©️👏— Selección Chilena (@LaRoja) August 27, 2024
Escribiste tu nombre con letras doradas en los libros de la historia del fútbol de Chile y del Mundo 🌎🏆🏆
¡Gracias por tantas alegrías, Claudio Andrés Bravo Muñoz! 🌟🔒#SomosLaRoja pic.twitter.com/uquGcyrUb5
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