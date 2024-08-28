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  4. Будет новый трансферный рекорд? Звезду Реала хотят купить за €500 млн
Испания
28 августа 2024, 00:49 |
764
0

Будет новый трансферный рекорд? Звезду Реала хотят купить за €500 млн

Саудиты оценили Винисиуса в 500 миллионов евро

28 августа 2024, 00:49 |
764
0
Будет новый трансферный рекорд? Звезду Реала хотят купить за €500 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии хочет подписать звездного 24-летнего игрока мадридского Реала Винисиуса Жуниора.

По информации Fichajes, саудиты не теряют надежд и готовят для «Реала» новое трансферное предложение – 500 миллионов евро, ранее испанские СМИ сообщали, что «Реал» отклонил предложение в 400 миллионов. Самого бразильца обещают сделать самым высокооплачиваемым игроком мира.

В прошлом сезоне Винисиус провел за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач. Ранее сообщалось, что тренер «Реала» Карло Анчелотти не волнуется, что клубы Саудовской Аравии могут подписать форварда Винисиуса Жуниора.

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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