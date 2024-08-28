Будет новый трансферный рекорд? Звезду Реала хотят купить за €500 млн

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии хочет подписать звездного 24-летнего игрока мадридского Реала Винисиуса Жуниора.

По информации Fichajes, саудиты не теряют надежд и готовят для «Реала» новое трансферное предложение – 500 миллионов евро, ранее испанские СМИ сообщали, что «Реал» отклонил предложение в 400 миллионов. Самого бразильца обещают сделать самым высокооплачиваемым игроком мира.

В прошлом сезоне Винисиус провел за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач. Ранее сообщалось, что тренер «Реала» Карло Анчелотти не волнуется, что клубы Саудовской Аравии могут подписать форварда Винисиуса Жуниора.