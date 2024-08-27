Зальцбург готовит переход игрока Ливерпуля. Но Динамо это не угрожает

Австрийский клуб «РБ Зальцбург» является фаворитом в переговорах относительно трансфера полузащитника «Ливерпуля» Стефана Байчетича.

Сообщается, что перебраться из Англии в Австрию испанец сербского происхождения может на правах аренды.

На 19-летнего хавбека якобы также претендуют несколько клубов из Испании, но «РБ Зальцбург» является фаворитом.

Как известно, «Зальцбург» является соперником «Динамо» по плей-офф квалификации Лиги чемпионов и выиграл у киевлян первый матч на выезде со счетом 2:0.

27 августа в Австрии команды проведут ответную встречу. Начало – в 22:00 по Киеву.

Ранее защитник «быков» Самсон Байду рассказал о задаче «Зальцбурга» на ответную игру с «Динамо».