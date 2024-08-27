Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зальцбург готовит переход игрока Ливерпуля. Но Динамо это не угрожает
Англия
27 августа 2024, 15:07 | Обновлено 27 августа 2024, 15:15
538
0

Зальцбург готовит переход игрока Ливерпуля. Но Динамо это не угрожает

«Быкам» интересен хавбек Байчетич

27 августа 2024, 15:07 | Обновлено 27 августа 2024, 15:15
538
0
Зальцбург готовит переход игрока Ливерпуля. Но Динамо это не угрожает
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефан Байчетич

Австрийский клуб «РБ Зальцбург» является фаворитом в переговорах относительно трансфера полузащитника «Ливерпуля» Стефана Байчетича.

Сообщается, что перебраться из Англии в Австрию испанец сербского происхождения может на правах аренды.

На 19-летнего хавбека якобы также претендуют несколько клубов из Испании, но «РБ Зальцбург» является фаворитом.

Как известно, «Зальцбург» является соперником «Динамо» по плей-офф квалификации Лиги чемпионов и выиграл у киевлян первый матч на выезде со счетом 2:0.

27 августа в Австрии команды проведут ответную встречу. Начало – в 22:00 по Киеву.

Ранее защитник «быков» Самсон Байду рассказал о задаче «Зальцбурга» на ответную игру с «Динамо».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Арсенала перебрался в Порту
Экс-форвард Динамо рассказал, что поможет команде в игре с Зальцбургом
МЮ продает хавбека в Наполи. Клуб не хотел отпускать воспитанника академии
трансферы трансферы АПЛ Ливерпуль РБ Зальцбург
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
Футбол | 27 августа 2024, 09:11 4
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко

Бывший главный тренер «Динамо» считает, что Андрей не способен играть с первых минут

Легендарный Роналду назвал клуб, в котором вероятнее всего завершит карьеру
Футбол | 27 августа 2024, 10:38 6
Легендарный Роналду назвал клуб, в котором вероятнее всего завершит карьеру
Легендарный Роналду назвал клуб, в котором вероятнее всего завершит карьеру

Португальский нападающий думает, что «повесит бутсы на гвоздь» в «Аль-Насре»

Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Теннис | 26.08.2024, 20:30
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
Футбол | 27.08.2024, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
Легендарный польский голкипер объявил о завершении карьеры
Футбол | 27.08.2024, 16:00
Легендарный польский голкипер объявил о завершении карьеры
Легендарный польский голкипер объявил о завершении карьеры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
25.08.2024, 21:11 7
Хоккей
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
25.08.2024, 19:05 14
Другие виды
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
26.08.2024, 13:25 18
Футбол
Триумф в Португалии. Украина переиграла чемпионов мира и Европы по футзалу
Триумф в Португалии. Украина переиграла чемпионов мира и Европы по футзалу
25.08.2024, 21:53 16
Футзал
Заря уволила тренера. Известно, кто заменит Коваля
Заря уволила тренера. Известно, кто заменит Коваля
26.08.2024, 14:09 12
Футбол
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
26.08.2024, 00:20 8
Футбол
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
26.08.2024, 07:33 1
Бокс
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
25.08.2024, 18:57 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем