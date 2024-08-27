Байду рассказал о задаче Зальцбурга на ответную игру с Динамо
Команды встретятся во второй раз 27 августа
Во вторник, 27 августа, состоится ответная игра раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и австрийским клубом «РБ Зальцбург».
20-летний защитник «быков» Самсон Байду рассказал о цели «Зальцбурга» на домашнюю встречу с командой из столицы Украины после выездной победы со счетом 2:0.
«Мы - молодая команда, очень голодная. Хотим быть командой, против которой никто не захочет играть.
Ответная игра с «Динамо»? В последних нескольких играх мы с Камилем [Пентковски] показали, что можем хорошо играть вместе. Для нас как для последней линии команды важно сохранить ворота сухими», – признался Байду.
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