Байду рассказал о задаче Зальцбурга на ответную игру с Динамо

Во вторник, 27 августа, состоится ответная игра раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и австрийским клубом «РБ Зальцбург».

20-летний защитник «быков» Самсон Байду рассказал о цели «Зальцбурга» на домашнюю встречу с командой из столицы Украины после выездной победы со счетом 2:0.

«Мы - молодая команда, очень голодная. Хотим быть командой, против которой никто не захочет играть.

Ответная игра с «Динамо»? В последних нескольких играх мы с Камилем [Пентковски] показали, что можем хорошо играть вместе. Для нас как для последней линии команды важно сохранить ворота сухими», – признался Байду.