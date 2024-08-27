Англия27 августа 2024, 14:50 | Обновлено 27 августа 2024, 15:01
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Бекхэм выступил с благодарностью в адрес умершего Эрикссона
Экс-футболист – о смерти бывшего тренера
27 августа 2024, 14:50 | Обновлено 27 августа 2024, 15:01
652
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм выразил соболезнования в связи со смертью Свена-Ёрана Эрикссона, под руководством которого он в свое время играл за национальную команду.
«Свен, благодарю тебя за то, что ты всегда был тем человеком, которым был всегда: страстным, бережным, спокойным и настоящим джентльменом.
Я буду всегда благодарен за то, что ты сделал меня своим капитаном», – заявил Бекхэм.
Как известно, Свен-Ёран Эрикссон умер 26 августа в возрасте 76 лет.
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