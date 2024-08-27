Бекхэм выступил с благодарностью в адрес умершего Эрикссона

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм выразил соболезнования в связи со смертью Свена-Ёрана Эрикссона, под руководством которого он в свое время играл за национальную команду.

«Свен, благодарю тебя за то, что ты всегда был тем человеком, которым был всегда: страстным, бережным, спокойным и настоящим джентльменом.

Я буду всегда благодарен за то, что ты сделал меня своим капитаном», – заявил Бекхэм.

Как известно, Свен-Ёран Эрикссон умер 26 августа в возрасте 76 лет.