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Англия
27 августа 2024, 14:50 | Обновлено 27 августа 2024, 15:01
652
0

Бекхэм выступил с благодарностью в адрес умершего Эрикссона

Экс-футболист – о смерти бывшего тренера

27 августа 2024, 14:50 | Обновлено 27 августа 2024, 15:01
652
0
Бекхэм выступил с благодарностью в адрес умершего Эрикссона
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм и Свен-Ёран Эрикссон

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм выразил соболезнования в связи со смертью Свена-Ёрана Эрикссона, под руководством которого он в свое время играл за национальную команду.

«Свен, благодарю тебя за то, что ты всегда был тем человеком, которым был всегда: страстным, бережным, спокойным и настоящим джентльменом.

Я буду всегда благодарен за то, что ты сделал меня своим капитаном», – заявил Бекхэм.

Как известно, Свен-Ёран Эрикссон умер 26 августа в возрасте 76 лет.

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Юрій Остроумов Источник: BBC
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