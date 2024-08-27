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  4. Бавария получила от саудов предложение о продаже одного из лидером команды
Германия
27 августа 2024, 14:26 | Обновлено 27 августа 2024, 15:39
543
0

Бавария получила от саудов предложение о продаже одного из лидером команды

Мюнхенцы могут лишиться Кингсли Комана

27 августа 2024, 14:26 | Обновлено 27 августа 2024, 15:39
543
0
Бавария получила от саудов предложение о продаже одного из лидером команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Коман

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» сделал «Баварии» крупное предложение о трансфере 28-летнего вингера Кингсли Комана.

Сообщается, что руководство «Баварии» готово принять запрос и продать Комана.

Теперь судьба трансфера зависит лишь от самого Комана – он не дал клубу точного ответа о планах на будущее.

Ранее стало известно, что Кингсли Комана может арендовать лондонский «Арсенал».

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Аль-Хиляль Кингсли Коман трансферы трансферы Бундеслиги Бавария Бундеслига чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Германии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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