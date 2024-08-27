Бавария получила от саудов предложение о продаже одного из лидером команды

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» сделал «Баварии» крупное предложение о трансфере 28-летнего вингера Кингсли Комана.

Сообщается, что руководство «Баварии» готово принять запрос и продать Комана.

Теперь судьба трансфера зависит лишь от самого Комана – он не дал клубу точного ответа о планах на будущее.

Ранее стало известно, что Кингсли Комана может арендовать лондонский «Арсенал».