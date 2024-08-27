Германия27 августа 2024, 14:26 | Обновлено 27 августа 2024, 15:39
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Бавария получила от саудов предложение о продаже одного из лидером команды
Мюнхенцы могут лишиться Кингсли Комана
27 августа 2024, 14:26 | Обновлено 27 августа 2024, 15:39
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Саудовский клуб «Аль-Хиляль» сделал «Баварии» крупное предложение о трансфере 28-летнего вингера Кингсли Комана.
Сообщается, что руководство «Баварии» готово принять запрос и продать Комана.
Теперь судьба трансфера зависит лишь от самого Комана – он не дал клубу точного ответа о планах на будущее.
Ранее стало известно, что Кингсли Комана может арендовать лондонский «Арсенал».
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