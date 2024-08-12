Арсенал планирует арендовать звездного вингера Баварии
Кингсли Коман продолжает привлекать интерес грандов
Лондонский «Арсенал» хочет подписать французского вингера мюнхенской «Баварии» Кингсли Комана, сообщает издание Football Insider.
По информации источника, «канониры» могут арендовать 28-летнего футболиста. «Бавария» отпустит игрока, если в сделку будет включена возможность или обязательство выкупа.
Сам Коман очень хочет перейти в «Арсенал», но попросит от клуба гарантий относительно своего игрового времени.
В сезоне 2023/24 Кингсли Коман провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Кингсли Команом интересуются «Барселона» и «ПСЖ».
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