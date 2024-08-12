Арсенал планирует арендовать звездного вингера Баварии

Лондонский «Арсенал» хочет подписать французского вингера мюнхенской «Баварии» Кингсли Комана, сообщает издание Football Insider.

По информации источника, «канониры» могут арендовать 28-летнего футболиста. «Бавария» отпустит игрока, если в сделку будет включена возможность или обязательство выкупа.

Сам Коман очень хочет перейти в «Арсенал», но попросит от клуба гарантий относительно своего игрового времени.

В сезоне 2023/24 Кингсли Коман провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Кингсли Команом интересуются «Барселона» и «ПСЖ».