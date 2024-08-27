Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона зарегистрировала героя Испании на Евро-2024
Испания
27 августа 2024, 13:39 | Обновлено 27 августа 2024, 13:50
335
0

Барселона зарегистрировала героя Испании на Евро-2024

Каталонцы внесли в заявку Дани Ольмо

27 августа 2024, 13:39 | Обновлено 27 августа 2024, 13:50
335
0
Барселона зарегистрировала героя Испании на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Испанская «Барселона» официально зарегистрировала полузащитника сборной Испании Дани Ольмо в Ла Лиге на сезон 2024/2025.

Сообщается, что 26-летний хавбек может дебютировать в стане «каталонцев» во вторник, 27 августа, в гостевом матче команды в 3-м туре испанского чемпионата против «Райо Вальекано».

Ранее стало известно, что «блауграна» намерена воспользоваться правом включить футболиста в заявку взамен травмированного защитника Андреаса Кристенсена.

Ранее сообщалось, что заявка Ольмо «Барселоной» зависит от владельца клуба Первой лиги Украины.

По теме:
Барселона может в ближайшее время зарегистрировать Ольмо
Солидный апгрейд. Известен рейтинг Лунина в новой части EA FC
Победный мяч на 90+10 мин. Вильярреал и Сельта выдали яркий матч с 7 голами
Дани Ольмо Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Партнер для Довбика. Рома подпишет защитника за 22+3 миллиона евро
Футбол | 27 августа 2024, 13:49 0
Партнер для Довбика. Рома подпишет защитника за 22+3 миллиона евро
Партнер для Довбика. Рома подпишет защитника за 22+3 миллиона евро

Кевин Дансо покинет «Ланс»

ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
Футбол | 26 августа 2024, 22:37 9
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос

Роман забил первый гол в официальном матче за греческий гранд

Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
Бокс | 27.08.2024, 07:36
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
Умер легендарный экс-тренер сборной Англии
Футбол | 26.08.2024, 14:51
Умер легендарный экс-тренер сборной Англии
Умер легендарный экс-тренер сборной Англии
Легендарный Роналду назвал клуб, в котором вероятнее всего завершит карьеру
Футбол | 27.08.2024, 10:38
Легендарный Роналду назвал клуб, в котором вероятнее всего завершит карьеру
Легендарный Роналду назвал клуб, в котором вероятнее всего завершит карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
27.08.2024, 06:23 8
Футбол
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
25.08.2024, 08:22 12
Футбол
Один из самых тяжелых соперников Кличко-младшего возобновил карьеру
Один из самых тяжелых соперников Кличко-младшего возобновил карьеру
25.08.2024, 09:41 2
Бокс
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
26.08.2024, 00:20 8
Футбол
Триумф в Португалии. Украина переиграла чемпионов мира и Европы по футзалу
Триумф в Португалии. Украина переиграла чемпионов мира и Европы по футзалу
25.08.2024, 21:53 15
Футзал
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
25.08.2024, 21:11 7
Хоккей
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
26.08.2024, 08:30 2
Футбол
ФОТО. Девятая ракетка мира в слезах снялась с US Open 2024
ФОТО. Девятая ракетка мира в слезах снялась с US Open 2024
26.08.2024, 19:59
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем