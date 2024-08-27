Барселона зарегистрировала героя Испании на Евро-2024

Испанская «Барселона» официально зарегистрировала полузащитника сборной Испании Дани Ольмо в Ла Лиге на сезон 2024/2025.

Сообщается, что 26-летний хавбек может дебютировать в стане «каталонцев» во вторник, 27 августа, в гостевом матче команды в 3-м туре испанского чемпионата против «Райо Вальекано».

Ранее стало известно, что «блауграна» намерена воспользоваться правом включить футболиста в заявку взамен травмированного защитника Андреаса Кристенсена.

Ранее сообщалось, что заявка Ольмо «Барселоной» зависит от владельца клуба Первой лиги Украины.