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Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 13:28 | Обновлено 27 августа 2024, 14:29
874
0

КДК УАФ серьезно наказал Карпаты и Верес за нарушения в первых турах УПЛ

Клубы получили денежные штрафы, львовяне проведут домашний матч без зрителей

27 августа 2024, 13:28 | Обновлено 27 августа 2024, 14:29
874
0
КДК УАФ серьезно наказал Карпаты и Верес за нарушения в первых турах УПЛ
ФК Карпаты Львов

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола на своем заседании принял решение наказать ФК «Карпаты» (Львов) за превышение разрешенного количества людей на трибунах в недавнем поединке против «Динамо». Следующую домашнюю встречу львовяне сыграют без болельщиков.

Кроме того, на «Карпаты» наложен за это нарушение штраф в размере 100 000 гривен.

Также сообщается, что КДК УАФ обязал львовский клуб уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 гривен за осуществление скандирований нецензурного (оскорбительного) характера в адрес арбитра матча. Еще 20 000 тысяч львовяне заплатят за различные нарушения в матче против «Кривбасса».

Также на заседании КДК УАФ были наложены штрафы на ФК «Верес» (Ровно) в размере 60 000 гривен за использование болельщиками пиротехнических средств в матче первого тура против «Карпат» и штраф в размере 25 000 гривен за неправомерные действия болельщиков, нарушающие общепринятые правила поведения на стадионе во время матча. Еще 50 000 гривен придется выложить за повторное осуществление скандирований нецензурного (оскорбительного) характера в адрес арбитра матча.

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Динамо Киев фанаты болельщики чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов зрители штрафы Украинская Премьер-лига Карпаты - Ворскла Карпаты - Динамо КДК УАФ
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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