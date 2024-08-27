КДК УАФ серьезно наказал Карпаты и Верес за нарушения в первых турах УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола на своем заседании принял решение наказать ФК «Карпаты» (Львов) за превышение разрешенного количества людей на трибунах в недавнем поединке против «Динамо». Следующую домашнюю встречу львовяне сыграют без болельщиков.

Кроме того, на «Карпаты» наложен за это нарушение штраф в размере 100 000 гривен.

Также сообщается, что КДК УАФ обязал львовский клуб уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 гривен за осуществление скандирований нецензурного (оскорбительного) характера в адрес арбитра матча. Еще 20 000 тысяч львовяне заплатят за различные нарушения в матче против «Кривбасса».

Также на заседании КДК УАФ были наложены штрафы на ФК «Верес» (Ровно) в размере 60 000 гривен за использование болельщиками пиротехнических средств в матче первого тура против «Карпат» и штраф в размере 25 000 гривен за неправомерные действия болельщиков, нарушающие общепринятые правила поведения на стадионе во время матча. Еще 50 000 гривен придется выложить за повторное осуществление скандирований нецензурного (оскорбительного) характера в адрес арбитра матча.