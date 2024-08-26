Украина. Премьер лига26 августа 2024, 18:28 |
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Карпаты наказали за матч с Динамо. Игра УПЛ пройдет без фанов
На трибунах было слишком много людей
26 августа 2024, 18:28 |
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«Карпаты» на официальном сайте сообщили, что матч 5-го тура чемпионата Украины против «Ворсклы» пройдет без болельщиков.
УАФ наказала львовский клуб за превышение разрешенного количества людей на трибунах в недавнем поединке против «Динамо». Кроме того, на «Карпаты» наложен штраф.
Ранее тренер львовской команды Владислав Лупашко говорил, что во Львове стоит разрешить допуск большего количества людей на стадион, учитывая интерес к матчам.
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