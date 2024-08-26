Карпаты наказали за матч с Динамо. Игра УПЛ пройдет без фанов

«Карпаты» на официальном сайте сообщили, что матч 5-го тура чемпионата Украины против «Ворсклы» пройдет без болельщиков.

УАФ наказала львовский клуб за превышение разрешенного количества людей на трибунах в недавнем поединке против «Динамо». Кроме того, на «Карпаты» наложен штраф.

Ранее тренер львовской команды Владислав Лупашко говорил, что во Львове стоит разрешить допуск большего количества людей на стадион, учитывая интерес к матчам.