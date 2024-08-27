Алена Остапенко – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 августа экс-первая ракетка мира Наоми Осака (№88 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде японка сразится против латвийки Алены Остапенко (№10 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте Луи Армстронга после матча Коллинс – Доулхайд. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла японка.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Каролины Муховой (№52 WTA) или Кэти Волынец (№57 WTA).

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