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US Open
27 августа 2024, 12:59 | Обновлено 27 августа 2024, 13:00
176
0

Алена Остапенко – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на US Open

27 августа 2024, 12:59 | Обновлено 27 августа 2024, 13:00
176
0
Алена Остапенко – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

27 августа экс-первая ракетка мира Наоми Осака (№88 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде японка сразится против латвийки Алены Остапенко (№10 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте Луи Армстронга после матча Коллинс – Доулхайд. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла японка.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Каролины Муховой (№52 WTA) или Кэти Волынец (№57 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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