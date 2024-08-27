ПСЖ готов ослабить Бенфику

Защитник «Бенфики» Томаш Араужу находится в поле зрения парижского клуба «ПСЖ», который ищет замену Милану Шкриньяру, не входящему в планы главного тренера команды Луиса Энрике.

22-летний португалец Араужу до лета 2028 года имеет контракт с «Бенфикой», цвета которой, напомним, защищает украинец Анатолий Трубин. Томаш провел за «орлов» 20 матчей во всех турнирах прошлого сезона, а также отыграл три поединка в основе команды в начале нынешнего сезона.

Словак Шкриньяр выставлен «ПСЖ» на трансфер согласно решению наставника команды Луиса Энрике. Парижане готовы принять предложение по защитнику от «Аль-Насра» из Эр-Рияда, клубы лишь ждут согласия от самого игрока.

Шкриньяр перешел в парижский клуб прошлым летом на правах свободного агента.