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Франция
27 августа 2024, 12:33 | Обновлено 27 августа 2024, 12:55
399
0

ПСЖ готов ослабить Бенфику

Парижане готовят трансфер защитника Араужу

27 августа 2024, 12:33 | Обновлено 27 августа 2024, 12:55
399
0
ПСЖ готов ослабить Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Араужу

Защитник «Бенфики» Томаш Араужу находится в поле зрения парижского клуба «ПСЖ», который ищет замену Милану Шкриньяру, не входящему в планы главного тренера команды Луиса Энрике.

22-летний португалец Араужу до лета 2028 года имеет контракт с «Бенфикой», цвета которой, напомним, защищает украинец Анатолий Трубин. Томаш провел за «орлов» 20 матчей во всех турнирах прошлого сезона, а также отыграл три поединка в основе команды в начале нынешнего сезона.

Словак Шкриньяр выставлен «ПСЖ» на трансфер согласно решению наставника команды Луиса Энрике. Парижане готовы принять предложение по защитнику от «Аль-Насра» из Эр-Рияда, клубы лишь ждут согласия от самого игрока.

Шкриньяр перешел в парижский клуб прошлым летом на правах свободного агента.

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Юрій Остроумов Источник: Get French Football News
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