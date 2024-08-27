Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Катерина Байндл – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
27 августа 2024, 11:05 | Обновлено 27 августа 2024, 11:06
261
0

Катерина Байндл – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на US Open

27 августа 2024, 11:05 | Обновлено 27 августа 2024, 11:06
261
0
Катерина Байндл – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

27 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (№329 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде украинка сразится против Элизабетты Коччаретто (№65 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №13 после матча Лестьенн – Томпсон. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Тайлы Престон (№145 WTA) или Анастасии Павлюченковой (№27 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Джокович поделился личным секретом спортивного долголетия
Свитолина оценила непростой старт на US Open после ракетного удара россиян
Японца увезли с корта в инвалидной коляске после матча на US Open
Катерина Байндл (Козлова) US Open 2024 Элизабетта Коччаретто
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
Футбол | 27 августа 2024, 07:49 26
«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо

Экс-тренер киевлян высказался о Ванате и Шапаренко

«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
Футбол | 27 августа 2024, 09:11 4
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко

Бывший главный тренер «Динамо» считает, что Андрей не способен играть с первых минут

Умер легендарный экс-тренер сборной Англии
Футбол | 26.08.2024, 14:51
Умер легендарный экс-тренер сборной Англии
Умер легендарный экс-тренер сборной Англии
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
Футбол | 26.08.2024, 22:37
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
Чемпионка US Open 2017 проиграла матч первого круга со счета 6:0, 3:0
Теннис | 27.08.2024, 09:59
Чемпионка US Open 2017 проиграла матч первого круга со счета 6:0, 3:0
Чемпионка US Open 2017 проиграла матч первого круга со счета 6:0, 3:0
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
25.08.2024, 18:05 74
Футбол
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
25.08.2024, 18:57 17
Футбол
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
26.08.2024, 20:30 17
Теннис
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
25.08.2024, 19:05 14
Другие виды
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
25.08.2024, 11:32 34
Футбол
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
26.08.2024, 10:49
Бокс
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
26.08.2024, 00:20 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем