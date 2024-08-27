Катерина Байндл – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на US Open
27 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (№329 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В первом раунде украинка сразится против Элизабетты Коччаретто (№65 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №13 после матча Лестьенн – Томпсон. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница поединка сразится против Тайлы Престон (№145 WTA) или Анастасии Павлюченковой (№27 WTA).
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