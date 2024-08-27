«Иначе не будет!» Сабо рассказал, как Динамо может обыграть Зальцбург
Бывший главный тренер киевлян поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги чемпионов
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против австрийского «РБ Зальцбург».
– Йожеф Йожефович, букмекеры дают минимальные шансы на проход «Динамо». А каково Ваше мнение?
– Я на «Динамо» не надеюсь вообще! Ну куда там?! «Зальцбург» просто намного сильнее. У австрийцев хорошая, молодая, быстрая и злая команда. Хорошего я ничего не жду.
– Но в футболе чудеса случаются. Что надо сделать «Динамо», чтобы рассчитывать на успех?
– Выиграть со счетом 3:0, но с нашей сегодняшней командой это невозможно. Если «Динамо» будет высоко прессинговать, то откроет свободные зоны, и «Зальцбург» нас быстро накажет. Но в любом случае нам нужен быстрый гол, и поэтому придется прессинговать по всему полю. Иначе ничего не будет! Австрийцы не полезут вперед, а будут выжидать на наши ошибки.
– Ваш прогноз на матч «Зальцбург» – «Динамо»?
– Самый оптимистичный прогноз – это ничья 1:1. Возможно, «Зальцбург» забьет первый мяч, будет заканчивать на легкие и «Динамо» удастся отыграться. В победу «Динамо» я не верю совсем.
Матч «РБ Зальцбург» – «Динамо» Киев состоится 27 августа в 22:00 по киевскому времени. В первом матче в польском городе Люблин победу одержала австрийская команда (2:0).
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