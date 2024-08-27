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  4. «Иначе не будет!» Сабо рассказал, как Динамо может обыграть Зальцбург
Лига чемпионов
27 августа 2024, 07:30 |
1925
1

«Иначе не будет!» Сабо рассказал, как Динамо может обыграть Зальцбург

Бывший главный тренер киевлян поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги чемпионов

27 августа 2024, 07:30 |
1925
1
«Иначе не будет!» Сабо рассказал, как Динамо может обыграть Зальцбург
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против австрийского «РБ Зальцбург».

– Йожеф Йожефович, букмекеры дают минимальные шансы на проход «Динамо». А каково Ваше мнение?

– Я на «Динамо» не надеюсь вообще! Ну куда там?! «Зальцбург» просто намного сильнее. У австрийцев хорошая, молодая, быстрая и злая команда. Хорошего я ничего не жду.

– Но в футболе чудеса случаются. Что надо сделать «Динамо», чтобы рассчитывать на успех?

– Выиграть со счетом 3:0, но с нашей сегодняшней командой это невозможно. Если «Динамо» будет высоко прессинговать, то откроет свободные зоны, и «Зальцбург» нас быстро накажет. Но в любом случае нам нужен быстрый гол, и поэтому придется прессинговать по всему полю. Иначе ничего не будет! Австрийцы не полезут вперед, а будут выжидать на наши ошибки.

– Ваш прогноз на матч «Зальцбург» – «Динамо»?

– Самый оптимистичный прогноз – это ничья 1:1. Возможно, «Зальцбург» забьет первый мяч, будет заканчивать на легкие и «Динамо» удастся отыграться. В победу «Динамо» я не верю совсем.

Матч «РБ Зальцбург» – «Динамо» Киев состоится 27 августа в 22:00 по киевскому времени. В первом матче в польском городе Люблин победу одержала австрийская команда (2:0).

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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cooperchack
Старый иди уже спи ,в команду надо верить,а не пиздеть на неё.
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