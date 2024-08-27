МЕДИНСКИЙ: «Оболонь вышла на игру без той страсти, которая была в Кубке»

Форвард Оболони Игорь Мединский прокомментировал поражение в матче 4-го тура УПЛ с житомирским Полесьем (0:4):

– Как лично по игре? Чувствовалось, что Кубок Украины сказался?

– Однозначно, Кубок сказался, потому что Полесье пропускало кубковую игру. У нас она была, и не просто была, она была затяжной 120 минут плюс пенальти. Конечно, физическое состояние где-то сказалось в этой игре. Но оправданий искать мы не хотим.

Я считаю, что нас переиграли, и результат закономерен. Мы проиграли, и нам нужно сделать выводы, двигаться дальше и пытаться зацепиться за положительный результат. Поздравляю команду Полесья с победой, они заслужили. Нам не хватило не только физики, нам не хватило эмоций. Не знаю, надо что-то с этим делать и выбираться из этого.

– Что касается вашей игры в обороне – явно что-то не складывалось с этим. Это какие-то ошибки, нехватка координации на поле между игроками. Что послужило причиной?

– Я бы не сказал, что это касается чего-то одного. Это ряд ошибок и все в совокупности. Мы вышли без той страсти, которая была в кубковой игре. Индивидуальные ошибки сказались. И не надо исключать то, что футболисты Полесья в таких ключевых моментах – у них хорошие исполнители – они сделали разницу в этом матче. Если это все собрать в пазл, оно вылилось в такой результат, в забитые голы.

– Как выбираться из этих качелей? Что в одном месте выходит победа, класс. Но возвращение в УПЛ и, к сожалению, снова отрицательный результат.

– Здесь нужно быть мужчинами, нужно быть одним целым. Собраться, пообщаться, в чем проблема, какие ошибки вынести из этого всего. И двигаться дальше, сражаться. У нас есть пример наших воинов, как они сражаются. Нам нужно брать с них пример и делать то же самое, только на футбольных полях. Другого выхода я не вижу.