ФЕДОРИВСКИЙ: «Полесье было на две-три головы выше нас»

Голкипер Оболони Назарий Федоривский прокомментировал поражение в матче 4-го тура УПЛ с житомирским Полесьем (0:4):

– Проблема в том, что мы не смогли закрыть сильные стороны соперника, они сегодня были действительно на две, а то и на три головы выше. К сожалению, пропустили такие необязательные мячи, потому что перед каждым мячом была ошибка. И поэтому, к сожалению, надо констатировать, мы сегодня не удержали предыдущие наши возможности, эмоции, как мы там сыграли с Колосом, условно. Поэтому сегодня так.

– Почему именно такие кадровые решения приняты – почти не менять состав после Кубка Украины. Кубок Украины как-то повлиял на ваше физическое состояние в этом матче?

– Однозначно, через три дня после Кубка, когда мы сыграли 120 эмоциональных минут и серию пенальти, к сожалению, сегодня нас не хватило. Команда соперника была на секунду быстрее повсюду, ярче смотрелась. И все подачи, все передачи, они были достаточно точными и качественными по сравнению с нашими.

– Решающим все-таки стало ваше состояние, что физически вы не дотягивали, или больше какие-нибудь ваши собственные ошибки?

– Мне кажется, здесь много факторов сыграло. И то, что нам не удалось пропустить довольно быстрый мяч. И просто ошибки, которые на ровном месте мы допускали. Я думаю, если бы мы сыграли надежнее, даже в тех кондициях, которые есть, то нам бы удалось как минимум побороться за этот матч, за очки.

– У вас в УПЛ пока серия довольно сложная. Как трудно выбираться из этого психологически?

– Я считаю, в любом случае лучше, чем в Первой лиге играть. Конечно, хотелось бы иметь лучшие результаты, меньше пропущенных. Но сейчас только четвертый тур, нет смысла опускать руки, у нас все впереди. У нас по-разному бывает, так мы можем обыграть какого-то из ключевых соперников, иногда проигрываем. К сожалению, стабильности нет, но она, я очень надеюсь, придет в ближайшее время.