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Италия
27 августа 2024, 03:45 | Обновлено 27 августа 2024, 04:22
159
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хуан Куадрадо перешёл в итальянскую Аталанту

Опытный 36-летний футболист находился в статусе свободного агента

27 августа 2024, 03:45 | Обновлено 27 августа 2024, 04:22
159
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хуан Куадрадо перешёл в итальянскую Аталанту
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Куадрадо.

Итальянская «Аталанта» официально подписала колумбийского защитника Хуана Куадрадо.

Контракт игрока с клубом из Бергамо будет действовать до 30 июня 2025 года.

Опытный 36-летний футболист находился в статусе свободного агента, поскольку срок действия его контракта с миланским «Интером» истек.

25 августа «Аталанта» во 2-м туре Серии А на выезде проиграла «Торино» со счетом 1:2.

В минувшем сезоне Куадрадо сыграл 12 матчей за Интер (10 в Серии A и 2 в Лиге чемпионов), без забитых голов.

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трансферы Аталанта свободный агент Хуан Куадрадо трансферы Серии A Интер Милан
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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