ОФИЦИАЛЬНО. Хуан Куадрадо перешёл в итальянскую Аталанту
Опытный 36-летний футболист находился в статусе свободного агента
Итальянская «Аталанта» официально подписала колумбийского защитника Хуана Куадрадо.
Контракт игрока с клубом из Бергамо будет действовать до 30 июня 2025 года.
Опытный 36-летний футболист находился в статусе свободного агента, поскольку срок действия его контракта с миланским «Интером» истек.
25 августа «Аталанта» во 2-м туре Серии А на выезде проиграла «Торино» со счетом 1:2.
В минувшем сезоне Куадрадо сыграл 12 матчей за Интер (10 в Серии A и 2 в Лиге чемпионов), без забитых голов.
È arrivato El Panita ☕️😁— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 26, 2024
Bienvenido a Bergamo, Juan! 🤙🏾🇨🇴@Cuadrado || #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/qbbDybZtun
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