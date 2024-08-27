ОФИЦИАЛЬНО. Хуан Куадрадо перешёл в итальянскую Аталанту

Итальянская «Аталанта» официально подписала колумбийского защитника Хуана Куадрадо.

Контракт игрока с клубом из Бергамо будет действовать до 30 июня 2025 года.

Опытный 36-летний футболист находился в статусе свободного агента, поскольку срок действия его контракта с миланским «Интером» истек.

25 августа «Аталанта» во 2-м туре Серии А на выезде проиграла «Торино» со счетом 1:2.

В минувшем сезоне Куадрадо сыграл 12 матчей за Интер (10 в Серии A и 2 в Лиге чемпионов), без забитых голов.