Юрий КОВАЛЬ: «Бартулович – возможно, главный кандидат. Я в него верю»
Наставник Зари уходит со своей должности, но остается спортивным директором
Наставник Зари Юрий Коваль сообщил, что уходит со своей должности, но остается спортивным директором, и рассказал о том, кто может возглавить луганскую команду:
«Бартулович – один из кандидатов и, возможно, главная фигура в списке. Мы выступали в тандеме, поровну делили обязанности. Лично я в него верю. Наряду с Ротанем, Шандруком, Ашуром, Кобиным, Пономаревым и Лупашком он представляет генерацию молодых специалистов – со своими идеями, свежей энергией и хорошими эмоциями.
Команда недостаточно сражалась за тренера в последних матчах? Это стереотип. Сейчас ни один игрок не играет за тренеров. У каждого есть личный договор. Если у кого нет мотивации, задача тренера – почувствовать это и осуществить ротацию. Где-то не поверил интуиции – пострадал результат. Но ответственность была на мне. Так что на игроков обид нет».
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