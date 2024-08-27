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  4. Юрий КОВАЛЬ: «Бартулович – возможно, главный кандидат. Я в него верю»
Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 01:59 | Обновлено 27 августа 2024, 02:33
118
0

Юрий КОВАЛЬ: «Бартулович – возможно, главный кандидат. Я в него верю»

Наставник Зари уходит со своей должности, но остается спортивным директором

27 августа 2024, 01:59 | Обновлено 27 августа 2024, 02:33
118
0
Юрий КОВАЛЬ: «Бартулович – возможно, главный кандидат. Я в него верю»
ФК Заря

Наставник Зари Юрий Коваль сообщил, что уходит со своей должности, но остается спортивным директором, и рассказал о том, кто может возглавить луганскую команду:

«Бартулович – один из кандидатов и, возможно, главная фигура в списке. Мы выступали в тандеме, поровну делили обязанности. Лично я в него верю. Наряду с Ротанем, Шандруком, Ашуром, Кобиным, Пономаревым и Лупашком он представляет генерацию молодых специалистов – со своими идеями, свежей энергией и хорошими эмоциями.

Команда недостаточно сражалась за тренера в последних матчах? Это стереотип. Сейчас ни один игрок не играет за тренеров. У каждого есть личный договор. Если у кого нет мотивации, задача тренера – почувствовать это и осуществить ротацию. Где-то не поверил интуиции – пострадал результат. Но ответственность была на мне. Так что на игроков обид нет».

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Юрий Коваль Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу Заря Луганск отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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