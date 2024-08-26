Украина. Премьер лига26 августа 2024, 22:00 |
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Не только Бартулович. Известно, кто может стать новым тренером Зари
Луганский клуб может возглавить Желько Любенович
26 августа 2024, 22:00 |
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После разгромного поражения от львовского «Руха» (0:3) президент луганской «Зари» Евгений Геллер освободил Юрия Коваля от исполнения обязанностей главного тренера клуба.
Ранее сообщалось, что тренировать команду снова будет Младен Бартулович. Однако появился еще один кандидат. По информации источника луганский клуб может возглавить Желько Любенович.
Любенович тренер перволигового «Миная», который недавно был близок к уходу из клуба.
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