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  4. Не только Бартулович. Известно, кто может стать новым тренером Зари
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 22:00 |
1544
0

Не только Бартулович. Известно, кто может стать новым тренером Зари

Луганский клуб может возглавить Желько Любенович

26 августа 2024, 22:00 |
1544
0
Не только Бартулович. Известно, кто может стать новым тренером Зари
ФК Минай. Желько Любенович

После разгромного поражения от львовского «Руха» (0:3) президент луганской «Зари» Евгений Геллер освободил Юрия Коваля от исполнения обязанностей главного тренера клуба.

Ранее сообщалось, что тренировать команду снова будет Младен Бартулович. Однако появился еще один кандидат. По информации источника луганский клуб может возглавить Желько Любенович.

Любенович тренер перволигового «Миная», который недавно был близок к уходу из клуба.

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Желько Любенович Юрий Коваль Младен Бартулович Евгений Геллер чемпионат Украины по футболу Заря Луганск отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: Telegram
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