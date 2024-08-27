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US Open
27 августа 2024, 01:38 | Обновлено 27 августа 2024, 01:47
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0

Монфис обыграл экс-восьмую ракетку мира в первом раунде US Open

Гаэль одержал волевую победу над Диего Шварцманом

27 августа 2024, 01:38 | Обновлено 27 августа 2024, 01:47
30
0
Монфис обыграл экс-восьмую ракетку мира в первом раунде US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис стартовал с волевой победы на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде муж Элины Свитолиной обыграл экс-восьмую ракетку мира Диего Шварцмана, который ранее преодолел квалификацию.

US Open. Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:7(2), 6:2, 6:2, 6:1

Это была шестая встреча теннисистов, счет сравнялся. Лучший результат Гаэля на американском мейджоре – полуфинал в 2016 году.

Во втором раунде Монфис сразится против восьмого сеяного норвежца Каспера Рууда.

Ранее Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open.

Для Шварцмана это был последний US Open в карьере. Его лучшее достижение на кортах Нью-Йорка – полуфинал (2017, 2019).

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Гаэль Монфис Диего Шварцман US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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