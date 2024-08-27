Монфис обыграл экс-восьмую ракетку мира в первом раунде US Open
Гаэль одержал волевую победу над Диего Шварцманом
Французский теннисист Гаэль Монфис стартовал с волевой победы на Открытом чемпионате США по теннису.
В первом раунде муж Элины Свитолиной обыграл экс-восьмую ракетку мира Диего Шварцмана, который ранее преодолел квалификацию.
US Open. Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:7(2), 6:2, 6:2, 6:1
Это была шестая встреча теннисистов, счет сравнялся. Лучший результат Гаэля на американском мейджоре – полуфинал в 2016 году.
Во втором раунде Монфис сразится против восьмого сеяного норвежца Каспера Рууда.
Ранее Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open.
Для Шварцмана это был последний US Open в карьере. Его лучшее достижение на кортах Нью-Йорка – полуфинал (2017, 2019).
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