Ювентус благодаря дублю Влаховича разгромил на выезде Верону

Сегодня, 26 августа, состоялись матчи второго тура чемпионата Италии по футболу сезона 2024/25.

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В первом поединке игрового дня новичок Серии А «Комо», который возглавляет Сеск Фабрегас, сумел свести матч к ничьей с «Кальяри». Для «Комо» это первые очки после возвращения в элиту.

«Ювентус» на выезде разгромил «Верону» на выезде. Героем матча стал сербский форвард «Юве» Душан Влахович, который оформил дубль. Еще один гол забил Николо Савона.

Серия А. 2-й тур, 26 августа.

Верона – Ювентус – 0:3

Голы: Влахович, 28, 53, Савона, 39.

Верона: Монтипо, Маньяни (Фресе, 56), Коппола, Давидович, Лазович (Харруи, 64), Белаэн, Дуда (Силва, 85), Тшатшуа, Ливраменто (Алиду, 56), Москера (Тенгстедт, 56), Суслов.



Ювентус: Ди Грегорио, Кабаль (Рухи, 77), Бремер, Гатти (Данило, 85), Савона (Калулу, 77), Локателли, Фаджоли, Мбангула (Дуглас Луис, 69), Йылдыз, Камбьязо (Ангеле, 85), Влахович.

Кальяри – Комо – 1:1

Голы: Пикколи, 44 – Кутроне, 53.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А