Ювентус благодаря дублю Влаховича разгромил на выезде Верону
Туринцы одержали убедительную победу – 3:0
Сегодня, 26 августа, состоялись матчи второго тура чемпионата Италии по футболу сезона 2024/25.
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В первом поединке игрового дня новичок Серии А «Комо», который возглавляет Сеск Фабрегас, сумел свести матч к ничьей с «Кальяри». Для «Комо» это первые очки после возвращения в элиту.
«Ювентус» на выезде разгромил «Верону» на выезде. Героем матча стал сербский форвард «Юве» Душан Влахович, который оформил дубль. Еще один гол забил Николо Савона.
Серия А. 2-й тур, 26 августа.
Верона – Ювентус – 0:3
Голы: Влахович, 28, 53, Савона, 39.
Верона: Монтипо, Маньяни (Фресе, 56), Коппола, Давидович, Лазович (Харруи, 64), Белаэн, Дуда (Силва, 85), Тшатшуа, Ливраменто (Алиду, 56), Москера (Тенгстедт, 56), Суслов.
Ювентус: Ди Грегорио, Кабаль (Рухи, 77), Бремер, Гатти (Данило, 85), Савона (Калулу, 77), Локателли, Фаджоли, Мбангула (Дуглас Луис, 69), Йылдыз, Камбьязо (Ангеле, 85), Влахович.
Кальяри – Комо – 1:1
Голы: Пикколи, 44 – Кутроне, 53.
FT |⌛| Seconda partita, seconda vittoria: 3️⃣ gol e 3️⃣ punti! ⚪⚫️— JuventusFC (@juventusfc) August 26, 2024
💪🏻 @EASPORTSFC#VeronaJuve pic.twitter.com/cnRKcofmKG
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