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Чемпионат Италии
Эллас Верона
26.08.2024 21:45 – FT 0 : 3
Ювентус
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Италия
26 августа 2024, 23:59 | Обновлено 27 августа 2024, 00:11
71
0

Ювентус благодаря дублю Влаховича разгромил на выезде Верону

Туринцы одержали убедительную победу – 3:0

26 августа 2024, 23:59 | Обновлено 27 августа 2024, 00:11
71
0
Ювентус благодаря дублю Влаховича разгромил на выезде Верону
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ювентус

Сегодня, 26 августа, состоялись матчи второго тура чемпионата Италии по футболу сезона 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В первом поединке игрового дня новичок Серии А «Комо», который возглавляет Сеск Фабрегас, сумел свести матч к ничьей с «Кальяри». Для «Комо» это первые очки после возвращения в элиту.

«Ювентус» на выезде разгромил «Верону» на выезде. Героем матча стал сербский форвард «Юве» Душан Влахович, который оформил дубль. Еще один гол забил Николо Савона.

Серия А. 2-й тур, 26 августа.

Верона – Ювентус – 0:3

Голы: Влахович, 28, 53, Савона, 39.

Верона: Монтипо, Маньяни (Фресе, 56), Коппола, Давидович, Лазович (Харруи, 64), Белаэн, Дуда (Силва, 85), Тшатшуа, Ливраменто (Алиду, 56), Москера (Тенгстедт, 56), Суслов.

Ювентус: Ди Грегорио, Кабаль (Рухи, 77), Бремер, Гатти (Данило, 85), Савона (Калулу, 77), Локателли, Фаджоли, Мбангула (Дуглас Луис, 69), Йылдыз, Камбьязо (Ангеле, 85), Влахович.

Кальяри – Комо – 1:1

Голы: Пикколи, 44 – Кутроне, 53.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Душан Влахович Кальяри Ювентус Комо Верона чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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