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Германия
26 августа 2024, 21:51 | Обновлено 26 августа 2024, 21:55
2014
0

20 трофеев за 9 лет. Звездный нападающий решил покинуть Баварию

Кингсли Коман заинтересовал клубы АПЛ

26 августа 2024, 21:51 | Обновлено 26 августа 2024, 21:55
2014
0
20 трофеев за 9 лет. Звездный нападающий решил покинуть Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Коман

Французский вингер «Баварии» Кингсли Коман решил покинуть мюнхенский клуб, сообщает французское издание L'Equipe.

28-летний нападающий присоединился к мюнхенцам в 2015 году. За время своего пребывания в Германии Коман выиграл 20 трофеев, среди этих трофеев: 1 кубок Лиги чемпионов, 6 Суперкубков Германии, 8 побед в Бундеслиге, 3 триумфа в кубке Германии и по одной победе в Суперкубке УЕФА и Клубном Чемпионате мира.

За «Баварию» Коман провел 245 матчей во всех турнирах, в которых забил 49 голов.

Французское издание сообщает, что француз заинтересовал несколько клубов по АПЛ.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вингера в 50 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Коман провел за «Баварию» в Бундеслиге 17 матчей, в которых отличился забитым голом 1 раз.

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Кингсли Коман Бавария Английская Премьер-лига Лига чемпионов трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Іван Распутін Источник: L'Equipe
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