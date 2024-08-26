Коуч Зальцбурга: Надо играть с Динамо так, как мы это делали в первой игре

27 августа в 22:00 состоится ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев.

В первом матче в польском городе Люблин победу одержала австрийская команда (2:0).

Главный тренер «РБ Зальцбург» Пепейн Лейндерс поделился ожиданиями от ответного матча.

«Выездная победа без пропущенных голов была очень важной для нас. Но еще раз подчеркиваю, что мы лишь на половине пути и еще ничего не достигли. Важно тщательно проанализировать первый матч и внимательно посмотреть, где нам еще нужно улучшиться.

Ответный матч в Зальцбурге мы рассматриваем как совершенно отдельный, новый поединок, где мы не можем просто отстаивать результат первой дуэли. Надо играть с Динамо так, как мы это делать в первой игре, снова быть агрессивными и оставаться верными своему стилю игры», – сказал Лейндерс.