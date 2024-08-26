Возвращение Цыганкова, Довбик без моментов и провал Мудрика

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Провал Мудрика

«Челси» в гостях разгромил «Вулверхэмптон» – 6:2.

Хет-трик сделал форвард «синих» Нони Мадуэке. Коул Палмер записал на свой счет 3 ассиста.

Михаил Мудрик впервые в сезоне вышел в основе «Челси» в АПЛ и провел на поле первый тайм. Украинский вингер не может записать себе матч в актив. Михаил провалил первый тайм и был заменен. 6 потерь мяча, из 8 передач 5 были неточными. Ни одного заработанного фола или удара по воротам соперника. Несколько раз пытался продвигать мяч на дриблинге, но был незаметным и справедливо заменен в перерыве.

В турнирной таблице «Челси» занимает 8-е место.

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (№ 10)



Разгром команды Миколенко

«Эвертон» в Лондоне разгромно уступил «Тоттенхэму» – 0:4

«Шпоры» отгрузили в ворота «ирисок» по 2 гола в каждом из таймов.

Виталий Миколенко провел на поле весь матч. Никакой вины в пропущенных мячах украинского защитника нет. Центр защиты «Эвертона» напоминал проходной двор. На своем фланге Миколенко не допускал провалов. Сыграл надежно. Пытался подключаться к атакующим действиям, но неэффективно.

«Эвертон» потерпел два разгромных поражения в двух турах АПЛ и занимает последнее место в турнирной таблице.



Голевая ошибка Забарного

«Борнмут» сыграл дома вничью с «Ньюкаслом» – 1:1.

«Вишни» открыли счет в конце первого тайма. «Сороки» смогли отыграться в конце игры.

Илья Забарный провел весь матч. Украинский защитник был надежным в обороне, много работал с мячом. Но в пропущенном голе есть его прямая ошибка. Забарный не смог перехватить навесную передачу Харви Барнса. Украинский защитник выбрал неправильную позицию. Мяч просто перелетел Забарного. На дальней штанге Энтони Гордон переправил мяч в ворота хозяев.

«Борнмут» занимает 14-е место в АПЛ, имея в своем активе две ничьи.



Возвращение Цыганкова

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков (справа)

«Жирона» в Мадриде уступила «Атлетико» – 0:3.

«Матрасники» забили первый гол под занавес первого тайма, сразу после перерыва забили второй, а в добавленное к матчу время довели дело до разгрома.

Виктор Цыганков впервые в сезоне попал в состав «Жироны». Цыганков вышел в старте и отыграл 67 минут.

В первом тайме украинский вингер был совсем незаметен на поле. Цыганков достаточно эффективно работал на оборону команды. На правом фланге защиты у каталонцев было не так много проблем. Единственная помарка, когда Лино на замахе убрал украинца, но удар у бразильца не нес угрозы воротам Пауло Гассаниги.

После перерыва мало что изменилось в действиях Цыганкова. Украинский вингер много работал на команду, но эффективность его действий в атаке была слабой. У Виктора была единственная реальная возможность обострить, когда мадридцы потеряли мяч у собственной штрафной, но передача Цыганкова получилась неудачной и опасности у ворот Яна Облака не возникло.

В общем, было видно, что Цыганков еще не готов физически к сезону. Украинский легионер пропустил всю подготовку к сезону. Поэтому нужно время, чтобы набрать игровые и физические кондиции.

«Жирона» набрала 1 очко в 2-х турах Ла Лиги и занимает 18 место в турнирной таблице.



Довбик не забивает во втором матче подряд

«Рома» дома уступила «Эмполи» – 1:2.

Гости вышли вперед на последней минуте первого тайма. В начале второй половины игры реализовали пенальти. «Волки» ответили голом за 10 минут до истечения основного времени. На большее команду Даниэле Де Росси не хватило.

Артём Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Во втором матче украинский нападающий не смог отличиться за новый клуб.

В первом тайме Артем был отрезан от полузащиты команды. У Довбика была полная опека от защитников соперника. Мяч до него не доходил вообще.

К сожалению, во втором тайме мало что изменилось. Довбик продолжил находиться без мяча под опекой защитников гостей. Навесы в борьбу ничего не давали. Артем обострил, когда принял мяч в штрафной «Эмполи» и сбросил под удар Пауло Дибале, но удар аргентинца прошел выше ворот.

Лучший момент у Артема был уже в добавленное к матчу время, когда Довбик пробивал головой после подачи углового. Вратарь гостей без проблем зафиксировал мяч в руках после удара украинского нападающего. Довбик пробил в ту часть ворот, где находился голкипер.

Пока у Довбика нет взаимодействия с полузащитой «Ромы». Украинский форвард остается на голодном пайке и почти не получает мяч в штрафной площади соперника.

«Рома» находится на 15-м месте в Серии А, имея в своем активе 1 очко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик



Малиновский вышел на смену

«Дженоа» в гостях одолел «Монцу» – 1:0.

Единственный гол в матче забил Андреа Пинамонти в добавленное к первому тайму время.

Руслан Малиновский появился на 62-й минуте игры. Украинский полузащитник мог записать на свой счет ассист. Руслан пробивал из-за пределов штрафной. Удар у Руслана не вышел, но получилась хорошая передача. Мортен Торсбю очутился с мячом у ворот соперника. Но норвежский полузащитник не попал в ворота из удобной позиции.

В конце игры Малиновский получил желтую карточку.

«Дженоа» имеет в активе 4 очка и занимает 3-е место в Серии А.



Зинченко в запасе

«Арсенал» в Бирмингеме одолел «Астон Виллу» – 2:0. Александр Зинченко провел игру на скамейке запасных.

«Брентфорд» в гостях уступил «Ливерпулю» – 0:2. Егор Ярмолюк так и не появился на поле.

У «Реала» не было никаких проблем с «Вальядолидом» – 3:0. Андрей Лунин наблюдал за игрой со скамейки запасных.