Экс-форвард Ворсклы и Колоса вернулся в финский КуПС

Лидер финской Вейккауслиги КуПС официально отрапортовал о подписании бывшего форварда «Ворсклы» и «Колоса» Лукаса Рангела.

Бразилец перебрался в КуПС на правах свободного агента, так как ранее по взаимному соглашению сторон договорился о расторжении контракта с «Колосом».

С финским клубом Рангел оформил краткосрочный контракт до конца текущего сезона – 31 декабря 2024-го. Также стороны включили в соглашение опцию о возможности автоматической пролонгации контракта.

Напомним, впервые в Украину Лукас Рангел перебрался летом 2021 года. Тогда он покинул КуПС ради трансфера в «Ворсклу».

Минувший сезон Рангел отыграл за «Колос», отличившись 1 забитым мячом в 12 поединках.