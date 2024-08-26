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26 августа 2024, 18:26 |
220
0

Экс-форвард Ворсклы и Колоса вернулся в финский КуПС

Лукас Рангел решил перебраться туда, где у него все было хорошо

26 августа 2024, 18:26 |
220
0
Экс-форвард Ворсклы и Колоса вернулся в финский КуПС
kups.fi

Лидер финской Вейккауслиги КуПС официально отрапортовал о подписании бывшего форварда «Ворсклы» и «Колоса» Лукаса Рангела.

Бразилец перебрался в КуПС на правах свободного агента, так как ранее по взаимному соглашению сторон договорился о расторжении контракта с «Колосом».

С финским клубом Рангел оформил краткосрочный контракт до конца текущего сезона – 31 декабря 2024-го. Также стороны включили в соглашение опцию о возможности автоматической пролонгации контракта.

Напомним, впервые в Украину Лукас Рангел перебрался летом 2021 года. Тогда он покинул КуПС ради трансфера в «Ворсклу».

Минувший сезон Рангел отыграл за «Колос», отличившись 1 забитым мячом в 12 поединках.

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Лукас Рангел КуПС Колос Ковалевка трансферы чемпионат Финляндии по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК КуПС
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