Испания26 августа 2024, 18:10 |
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Ханс-Дитер ФЛИК: «Ольмо понимает, в какой ситуации находится Барселона»
Тренер «Барселоны» – о проблемах с регистрацией хавбека
26 августа 2024, 18:10 |
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал проблемы с регистрацией на сезон звездного новичка команды, полузащитника сборной Испании Дани Ольмо:
«Я верю в клуб и верю, что мы сможем включить Ольмо в состав. Любой игрок, который не может участвовать в матчах из-за того, что не зарегистрирован, не будет счастлив... но он понимает, в какой ситуации мы находимся», – заявил Флик.
Ранее сообщалось о том, что помочь «Барселоне» с регистрацией Ольмо может владелец «Металлиста 1925» Владимир Носов.
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