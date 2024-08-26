Ханс-Дитер ФЛИК: «Ольмо понимает, в какой ситуации находится Барселона»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал проблемы с регистрацией на сезон звездного новичка команды, полузащитника сборной Испании Дани Ольмо:

«Я верю в клуб и верю, что мы сможем включить Ольмо в состав. Любой игрок, который не может участвовать в матчах из-за того, что не зарегистрирован, не будет счастлив... но он понимает, в какой ситуации мы находимся», – заявил Флик.

Ранее сообщалось о том, что помочь «Барселоне» с регистрацией Ольмо может владелец «Металлиста 1925» Владимир Носов.