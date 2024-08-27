Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду признался, станет ли тренером после завершения карьеры
Португалия
27 августа 2024, 00:16 |
327
0

Роналду признался, станет ли тренером после завершения карьеры

Криштиану пока не рассматривает такой вариант

27 августа 2024, 00:16 |
327
0
Роналду признался, станет ли тренером после завершения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду признался, планирует ли он стать профессиональным тренером после завершения футбольной карьеры.

«На данный момент я не думаю о том, чтобы стать тренером какой-либо команды. Не вижу себя в этом в будущем. Хочу занимается другими вещами, которые не связаны с футболом, но только Бог знает, что ждет нас в будущем», – сказал Роналду.

Ранее Роналду признался, как уйдет из сборной Португалии.

По теме:
Роналду признался, как уйдет из сборной Португалии
Уэсли, которого хотел Шахтер, переходит в клуб Криштиану Роналду
Роналду хочет заманить в Аль-Наср легенду Реала
Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд
Дмитро Олійник Источник: YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
Футбол | 26 августа 2024, 23:23 9
«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо

Экс-тренер киевлян высказался о Ванате и Шапаренко

«Ноль баллов, позорно...» В Англии оценили игру Мудрика в матче АПЛ с Вулвз
Футбол | 26 августа 2024, 19:25 12
«Ноль баллов, позорно...» В Англии оценили игру Мудрика в матче АПЛ с Вулвз
«Ноль баллов, позорно...» В Англии оценили игру Мудрика в матче АПЛ с Вулвз

Михаил сыграл первый матч в старте в новом сезоне АПЛ

Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
Футбол | 26.08.2024, 13:25
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
В Лондоне коротко, но емко оценили игру Мудрика против Вулвз
Футбол | 26.08.2024, 07:33
В Лондоне коротко, но емко оценили игру Мудрика против Вулвз
В Лондоне коротко, но емко оценили игру Мудрика против Вулвз
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Теннис | 26.08.2024, 20:30
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
25.08.2024, 07:32
Бокс
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
26.08.2024, 07:33 1
Бокс
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
26.08.2024, 00:20 7
Футбол
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
25.08.2024, 01:11
Бокс
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
25.08.2024, 18:57 17
Футбол
«Единственный, кто может его победить – это...» Беллью высказался об Усике
«Единственный, кто может его победить – это...» Беллью высказался об Усике
25.08.2024, 01:48
Бокс
Рубикон Марино Пушича
Рубикон Марино Пушича
25.08.2024, 09:24 44
Футбол
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
26.08.2024, 08:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем