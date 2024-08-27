Португалия27 августа 2024, 00:16 |
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Роналду признался, станет ли тренером после завершения карьеры
Криштиану пока не рассматривает такой вариант
27 августа 2024, 00:16 |
327
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Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду признался, планирует ли он стать профессиональным тренером после завершения футбольной карьеры.
«На данный момент я не думаю о том, чтобы стать тренером какой-либо команды. Не вижу себя в этом в будущем. Хочу занимается другими вещами, которые не связаны с футболом, но только Бог знает, что ждет нас в будущем», – сказал Роналду.
Ранее Роналду признался, как уйдет из сборной Португалии.
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