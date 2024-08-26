Уедут из Киева. Шахтер на время матчей ЛЧ будет базироваться во Львове

«Шахтер» на период участия в Лиге чемпионов сменит место базирования с Киева на Львов, информирует football24.ua.

Домашним для «горняков» вновь станет стадион «Арена Львов», а вот проживать команда будет в самом центре Львова в отеле «Нобилис».

Ранее «Шахтер» планировал проводить домашние матчи сезона-2024/25 в рамках УПЛ в Киеве на стадионе «Левый Берег», однако теперь в клубе осознали, что переезд во Львов позволит игрокам получать большее время на восстановление после еврокубковых игр.

В минувшем сезоне «горняки» уже играли домашние матчи чемпионата на «Арене Львов».

В Лиге чемпионов-2024/25 «оранжево-черные» будут принимать своих соперников на «Фелтинс-Арене» в Гельзенкирхене, за использование которой заплатят «Шальке» около 2 миллионов евро.