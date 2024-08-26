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  4. Уедут из Киева. Шахтер на время матчей ЛЧ будет базироваться во Львове
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 17:49 |
822
7

Уедут из Киева. Шахтер на время матчей ЛЧ будет базироваться во Львове

«Горняки» планируют проводить домашние матчи чемпионата на «Арене Львов»

26 августа 2024, 17:49 |
822
7
Уедут из Киева. Шахтер на время матчей ЛЧ будет базироваться во Львове
arenalviv.com.ua

«Шахтер» на период участия в Лиге чемпионов сменит место базирования с Киева на Львов, информирует football24.ua.

Домашним для «горняков» вновь станет стадион «Арена Львов», а вот проживать команда будет в самом центре Львова в отеле «Нобилис».

Ранее «Шахтер» планировал проводить домашние матчи сезона-2024/25 в рамках УПЛ в Киеве на стадионе «Левый Берег», однако теперь в клубе осознали, что переезд во Львов позволит игрокам получать большее время на восстановление после еврокубковых игр.

В минувшем сезоне «горняки» уже играли домашние матчи чемпионата на «Арене Львов».

В Лиге чемпионов-2024/25 «оранжево-черные» будут принимать своих соперников на «Фелтинс-Арене» в Гельзенкирхене, за использование которой заплатят «Шальке» около 2 миллионов евро.

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Шахтер Донецк Арена Львов стадион Левый Берег Лига чемпионов стадионы Львов Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Алексей Сливченко Источник: Футбол 24
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Main
Все правильно, поле Левого берега - левое
Во Львове все получится 
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+1
Ros
Знов до ненависних бандьор поїхали жити...
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Gargantua81
в "Эмили ресорт" абонемент сгорел 
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Скоріше б уже гниди поїхали на концерт свого кобздона 
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Citrullus lanatus
В бомбоубежище  отеля «Нобилис».  Лучше бы в селе ночевали.
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