Уедут из Киева. Шахтер на время матчей ЛЧ будет базироваться во Львове
«Горняки» планируют проводить домашние матчи чемпионата на «Арене Львов»
«Шахтер» на период участия в Лиге чемпионов сменит место базирования с Киева на Львов, информирует football24.ua.
Домашним для «горняков» вновь станет стадион «Арена Львов», а вот проживать команда будет в самом центре Львова в отеле «Нобилис».
Ранее «Шахтер» планировал проводить домашние матчи сезона-2024/25 в рамках УПЛ в Киеве на стадионе «Левый Берег», однако теперь в клубе осознали, что переезд во Львов позволит игрокам получать большее время на восстановление после еврокубковых игр.
В минувшем сезоне «горняки» уже играли домашние матчи чемпионата на «Арене Львов».
В Лиге чемпионов-2024/25 «оранжево-черные» будут принимать своих соперников на «Фелтинс-Арене» в Гельзенкирхене, за использование которой заплатят «Шальке» около 2 миллионов евро.
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