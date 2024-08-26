Украина. Премьер лига26 августа 2024, 17:06 | Обновлено 26 августа 2024, 17:19
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Колос – Верес. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в четвертом туре УПЛ
26 августа 2024, 17:06 | Обновлено 26 августа 2024, 17:19
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Сегодня, 26 августа «Колос» в матче четвертого тура УПЛ в Ковалевке примет ровенский «Верес». Начало матча – в 18:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Колос»: Мысак, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Поправка, Демченко, Гагно, Велетень, Ориховский, Ильин, Безбородько
«Верес»: Когут, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Гакман, Луан, Яго, Куция, Шарай, Степанюк, Гайдучик
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