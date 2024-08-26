Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Верес. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 17:06 | Обновлено 26 августа 2024, 17:19
81
0

Колос – Верес. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в четвертом туре УПЛ

26 августа 2024, 17:06 | Обновлено 26 августа 2024, 17:19
81
0
Колос – Верес. Стали известны стартовые составы
ФК Колос

Сегодня, 26 августа «Колос» в матче четвертого тура УПЛ в Ковалевке примет ровенский «Верес». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Колос»: Мысак, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Поправка, Демченко, Гагно, Велетень, Ориховский, Ильин, Безбородько

«Верес»: Когут, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Гакман, Луан, Яго, Куция, Шарай, Степанюк, Гайдучик

По теме:
КАРАБИН: «Мы хорошо изучили игру Зари и не дали ей сыграть в свой футбол»
Начало матча Левый Берег – Черноморец перенесено из-за воздушной тревоги
Матч ЛНЗ – Карпаты перенесен. Известно, когда начнется игра
Колос Ковалевка Верес Ровно Колос - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
Футбол | 25 августа 2024, 18:57 17
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ

«Пенсионеры» разгромили «Вулверхэмптон» со счетом 6:2

Колос – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26 августа 2024, 16:00 0
Колос – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Пришло время одной из команд зацепиться за первую победу в этом розыгрыше

Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
Футбол | 25.08.2024, 18:05
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
ФОТО. Усик посетил богослужение в церкви московского патриархата
Бокс | 26.08.2024, 10:15
ФОТО. Усик посетил богослужение в церкви московского патриархата
ФОТО. Усик посетил богослужение в церкви московского патриархата
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
Хоккей | 25.08.2024, 21:11
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
26.08.2024, 07:33 1
Бокс
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
26.08.2024, 08:30 1
Футбол
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
25.08.2024, 00:01 6
Бокс
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
26.08.2024, 13:25 13
Футбол
ВИДЕО. Украинский вратарь забил победный гол со своей половины поля
ВИДЕО. Украинский вратарь забил победный гол со своей половины поля
25.08.2024, 13:34
Футбол
Рубикон Марино Пушича
Рубикон Марино Пушича
25.08.2024, 09:24 44
Футбол
Один из самых тяжелых соперников Кличко-младшего возобновил карьеру
Один из самых тяжелых соперников Кличко-младшего возобновил карьеру
25.08.2024, 09:41 2
Бокс
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
25.08.2024, 07:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем