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US Open
26 августа 2024, 16:13 | Обновлено 26 августа 2024, 16:27
94
0

Суперкомпьютер спрогнозировал вероятную победительницу US Open 2024

Главный фаворит – Ига Свентек

26 августа 2024, 16:13 | Обновлено 26 августа 2024, 16:27
94
0
Суперкомпьютер спрогнозировал вероятную победительницу US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Суперкомпьютер Opta оценил шансы топовых теннисисток на стартующем Открытом чемпионате США и назвал возможного обладателя титула в женском одиночном разряде.

Главным фаворитом является действующая первая ракетка мира Ига Свентек из Польши. Ее шансы на триумф на кортах в Нью-Йорке оцениваются в 17%.

Второй претенденткой является представительница Казахстана Елена Рыбакина (№4 WTA), шансы которой составили 9%.

Тройку замкнула Арина Соболенко. Вероятность ее победы – 7%.

Напомним, ранее сообщалось, что в команде украинки Марты Костюк, которая прибыла в США, имеется необычное пополнение.

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Ига Свёнтек Елена Рыбакина Арина Соболенко
Юрій Остроумов Источник: Opta
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