Суперкомпьютер спрогнозировал вероятную победительницу US Open 2024

Суперкомпьютер Opta оценил шансы топовых теннисисток на стартующем Открытом чемпионате США и назвал возможного обладателя титула в женском одиночном разряде.

Главным фаворитом является действующая первая ракетка мира Ига Свентек из Польши. Ее шансы на триумф на кортах в Нью-Йорке оцениваются в 17%.

Второй претенденткой является представительница Казахстана Елена Рыбакина (№4 WTA), шансы которой составили 9%.

Тройку замкнула Арина Соболенко. Вероятность ее победы – 7%.

Напомним, ранее сообщалось, что в команде украинки Марты Костюк, которая прибыла в США, имеется необычное пополнение.