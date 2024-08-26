Суперкомпьютер спрогнозировал вероятную победительницу US Open 2024
Главный фаворит – Ига Свентек
Суперкомпьютер Opta оценил шансы топовых теннисисток на стартующем Открытом чемпионате США и назвал возможного обладателя титула в женском одиночном разряде.
Главным фаворитом является действующая первая ракетка мира Ига Свентек из Польши. Ее шансы на триумф на кортах в Нью-Йорке оцениваются в 17%.
Второй претенденткой является представительница Казахстана Елена Рыбакина (№4 WTA), шансы которой составили 9%.
Тройку замкнула Арина Соболенко. Вероятность ее победы – 7%.
Напомним, ранее сообщалось, что в команде украинки Марты Костюк, которая прибыла в США, имеется необычное пополнение.
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