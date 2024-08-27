Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Бетис – Кривбасс
29 августа в 22:00 состоится игра 4-го раунда квалификации Лиги конференций
29 августа в 22:00 состоится ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором сыграют «Бетис» и «Кривбасс» Кривой Рог. Команды встретятся на арене в испанской Севилье.
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В первой игре в Кошице уверенно победила испанская команда (2:0).
Кривбассу нужно ликвидировать гандикап в два мяча, чтобы сыграть в основном раунде Лиги конференций.
Команда Юрия Вернидуба начала выступления в еврокубках с 3-го раунда квалификации Лиги Европы, проиграв Виктории Пльзень из Чехии (1:2 и 0:1).
Бетис – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях.
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