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Лига конференций
27 августа 2024, 18:23 | Обновлено 27 августа 2024, 18:30
179
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Бетис – Кривбасс

29 августа в 22:00 состоится игра 4-го раунда квалификации Лиги конференций

27 августа 2024, 18:23 | Обновлено 27 августа 2024, 18:30
179
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Бетис – Кривбасс
ФК Кривбасс

29 августа в 22:00 состоится ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором сыграют «Бетис» и «Кривбасс» Кривой Рог. Команды встретятся на арене в испанской Севилье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой игре в Кошице уверенно победила испанская команда (2:0).

Кривбассу нужно ликвидировать гандикап в два мяча, чтобы сыграть в основном раунде Лиги конференций.

Команда Юрия Вернидуба начала выступления в еврокубках с 3-го раунда квалификации Лиги Европы, проиграв Виктории Пльзень из Чехии (1:2 и 0:1).

Бетис – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях.

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Бетис Кривбасс Кривой Рог Лига конференций где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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