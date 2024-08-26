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  4. Василий РУНИЧ: «В таком стиле, как Заре, еще не забивал»
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 12:05 |
116
0

Василий РУНИЧ: «В таком стиле, как Заре, еще не забивал»

Полузащитник «Руха» рассказал о голе и старте сезона в УПЛ

26 августа 2024, 12:05 |
116
0
Василий РУНИЧ: «В таком стиле, как Заре, еще не забивал»
ФК Рух. Василий Рунич

В четвертом туре чемпионата УПЛ «Рух» сокрушил «Зору» – 3:0 и один из мячей записал в свой актив Василий Рунич.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua универсал львовян рассказал, что помогло хозяевам отпраздновать викторию:

- В таком стиле я забил впервые. Это была домашняя заготовка: Ярослав Карабин сделал нацеленную подачу с углового на ближний угол вратарской площадки и моя задача была сыграть на опережение и головой подкорректировать полет мяча в ближний угол. Такой дерзости от меня явно не ожидал вратарь гостей и мяч затрепетал в сетке. После – 2:0 стало значительно легче.

- Сейчас выступления «Руха» напоминают катание на качелях: разгром «Оболони», затем поражение в Черкассах и вот снова крупная победа над «Зарей». Почему так?
- Такие перепады не от того, что у нас целая группа ведущих игроков травмирована. В обойме «Руха» хватает квалифицированных исполнителей, есть молодежь, которой руководитель Виталий Пономарев – доверяет. Просто в Черкассах где-то в конце матча не хватило концентрации, чем соперник и воспользовался. Обидно, ведь открыли счет, могли забить еще. Как говорят в таких случаях, после возвращения домой не обошлось без разбора полетов, что помогло нам подойти к вчерашнему поединку с максимальным настроем.

- «Рух» с первых минут играл активно, лишив «Зарю» мяча. Таким был план на игру?
- Установка была с помощью интенсивности, высокого прессинга усложнять жизнь гостям, а также благодаря активности крайних защитников создавать большинство на флангах с последующими нацеленными передачами. Такой замысел полностью себя оправдал. Мы могли выиграть с еще большим счетом, хотя, как по мне, «Заря» – опасный оппонент.

- «Рух» сможет закрепиться в лидирующей группе УПЛ?
- На старте сезона понятие фаворит – относительное. Тем более, что, например, наш следующий соперник – «Ингулец», уже зарекомендовал себя крепким орешком – дал бой «Полесью», «Кривбассу». Поэтому мы настраиваемся на серьезное противостояние. А кто чего на самом деле стоит увидим где-то после 7-8 тура.

Ранее мы сообщали, что можно посмотреть самые интересные моменты матча 4-го тура УПЛ между «Рухом» и «Зарей».

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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