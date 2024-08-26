Черноморец прибыл в Киев без четырех игроков
У «моряков» возникла существенная проблема в обороне
В сегодняшнем матче «Левый берег» – «Черноморец», который состоится в рамках 4-го тура чемпионата УПЛ, в составе одесситов не будут играть сразу четверо футболистов.
Как стало известно Sport.ua, главный тренер «моряков» Александр Бабич не сможет рассчитывать в этой игре на трех защитников – боснийца Владимира Арсича, Виталия Ермакова и Романа Савченко, а также на полузащитника Артема Присяжнюка. Все они находятся в клубном лазарете по разным причинам. У Арсича серьезная травма голеностопа, у Ермакова и Савченко мышечные повреждения, а Присяжнюк восстанавливается после травмы крестообразной связки. По этой причине в разгар лета он перенес операцию.
Ранее мы сообщали, что двое легионеров до «Черноморца» не доехали.
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