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Германия
26 августа 2024, 09:08 | Обновлено 26 августа 2024, 09:19
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0

Бавария продлила свой исторический рекорд в Бундеслиге

Мюнхенцы начали сезон с победы

26 августа 2024, 09:08 | Обновлено 26 августа 2024, 09:19
170
0
Бавария продлила свой исторический рекорд в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» в 1-м туре чемпионата Германии сезона-2024/2025 на выезде обыграла «Вольфсбург» со счетом 2:0.

Баварцы остались непобежденными в своем первом матче новой кампании Бундеслиги в 13-й раз подряд.

Это достижение стало новым рекордом для клуба в истории немецкого чемпионата. На счету «Баварии» серия из 11 побед и двух ничейных результатов в первых матчах сезона.

Ранее наставник «Баварии» Венсан Компани выступил с признанием после первой победы с «Баварией» в Бундеслиге.

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Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Юрій Остроумов Источник: ФК Бавария
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