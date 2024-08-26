Германия26 августа 2024, 09:08 | Обновлено 26 августа 2024, 09:19
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Бавария продлила свой исторический рекорд в Бундеслиге
Мюнхенцы начали сезон с победы
26 августа 2024, 09:08 | Обновлено 26 августа 2024, 09:19
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Мюнхенская «Бавария» в 1-м туре чемпионата Германии сезона-2024/2025 на выезде обыграла «Вольфсбург» со счетом 2:0.
Баварцы остались непобежденными в своем первом матче новой кампании Бундеслиги в 13-й раз подряд.
Это достижение стало новым рекордом для клуба в истории немецкого чемпионата. На счету «Баварии» серия из 11 побед и двух ничейных результатов в первых матчах сезона.
Ранее наставник «Баварии» Венсан Компани выступил с признанием после первой победы с «Баварией» в Бундеслиге.
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