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  4. У кого 8.5? Известна оценка Цыганков за фиаско в матче с Атлетико в Мадриде
Испания
26 августа 2024, 08:42 |
1269
0

У кого 8.5? Известна оценка Цыганков за фиаско в матче с Атлетико в Мадриде

Виктор сыграл первый матч в сезоне

26 августа 2024, 08:42 |
1269
0
У кого 8.5? Известна оценка Цыганков за фиаско в матче с Атлетико в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Атлетико» и «Жирона».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». «Матрасники» не оставили шансов каталонцам и победили со счетом 3:0.

В стартовом составе «Жироны» впервые в этом сезоне вышел Виктор Цыганков, который провел на поле 68 минут и был заменен. После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил выступление Цыганкова в этом поединке в 6.3 балла.

Героем поединка был признан игрок «Атлетико» Маркос Льоренте, который забил один гол и отдал одну результативную передачу и получил высокую оценку – 8.5 баллов.

Оценки матча Жирона Атлетико

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WhoScored Маркос Льоренте Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Атлетико - Жирона
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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