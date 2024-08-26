У кого 8.5? Известна оценка Цыганков за фиаско в матче с Атлетико в Мадриде

В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Атлетико» и «Жирона».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». «Матрасники» не оставили шансов каталонцам и победили со счетом 3:0.

В стартовом составе «Жироны» впервые в этом сезоне вышел Виктор Цыганков, который провел на поле 68 минут и был заменен. После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил выступление Цыганкова в этом поединке в 6.3 балла.

Героем поединка был признан игрок «Атлетико» Маркос Льоренте, который забил один гол и отдал одну результативную передачу и получил высокую оценку – 8.5 баллов.

Оценки матча Жирона – Атлетико