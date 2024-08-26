КОБИН: «Мне нравится агрессивный вертикальный футбол. Но нужен баланс»

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал выездную ничью в 4-м туре УПЛ против криворожского «Кривбасса» (1:1):

– Хорошая игра: понравилась и моя команда, и Кривбасс. Во втором тайме соперник проявил характер. Несмотря на плотный и интенсивный график, «Кривбасс» добавил, и нам было тяжело. Мои игроки были хорошо подготовлены к этой игре и проявили мужество. Где-то нам не хватало класса, но надеюсь, что после «Движения» и паузы на игры сборных немного переведем дыхание и более качественно подготовимся к следующим поединкам.

– Для вас ничья с «Кривбассом» – положительный результат?

– Мы настраиваемся на победу в каждом матче. Здесь нужно разбирать именно сегодняшний матч: мы начали хорошо, забили, контролировали игру, но потом «Кривбасс» переломил ход поединка и сравнял счет. Мы пошли в высокий прессинг, но «Кривбасс» этим воспользовался и забил в ответ. Думаю, в целом ничья – закономерный результат.

– Какую игру хотите видеть в дальнейшем в исполнении своей команды?

– Мне нравится агрессивный вертикальный футбол. Но здесь нужно находить баланс. Должны быть и контроль мяч, и прессинг, и хорошие переходные фазы. Над этим нужно еще работать. Моментами нам это удается. Конечно, нас все изучают, и очень трудно противодействовать таким «монстрам», как «Кривбасс», «Полесье», «Динамо», «Шахтер», «Заря». Они все – опытные бойцы..

ВИДЕО. Пресс-конференция Юрия Вернидуба