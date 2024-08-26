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Лига чемпионов
26 августа 2024, 04:12 | Обновлено 26 августа 2024, 04:47
51
0

МИЛЕВСКИЙ: Скажу по секрету: я поставлю на проход Динамо в основной этап ЛЧ

Экс-нападающий Динамо поделился мнением о противостоянии с РБ Зальцбург

26 августа 2024, 04:12 | Обновлено 26 августа 2024, 04:47
51
0
МИЛЕВСКИЙ: Скажу по секрету: я поставлю на проход Динамо в основной этап ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-нападающий Динамо Артем Милевский поделился своим мнением о противостоянии 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и РБ Зальцбург:

«Мы смотрели этот матч большой компанией и очень болели за Динамо. Чуть-чуть не повезло, что не использовали свои моменты.

Скажу вам по секрету, я поставлю деньги на проход киевлян. Я верю в успешный результат и буду болеть до конца. Очень хочется услышать гимн Лиги чемпионов на матчах Динамо на групповом этапе, чтобы Ярмоленко – капитан. Ух! Аж мурашки по коже.

Динамо хорошо усилилось в нынешнем сезоне. Пихаленок сильно выступает. Мы обязательно поборемся с РБ Зальцбург.

Почему Ванат так бледно играет? Я бы не сказал, что слабенько. Пора уже мне приехать к нему поздороваться и дать несколько наставлений (смеется). Что именно? Это уже секрет.

Хочу воспользоваться возможностью и передать привет всем фанатам Динамо, которых я очень уважаю: ребята, верьте в команду до конца!»

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Николай Степанов Источник: Спорт-Экспресс Украина
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