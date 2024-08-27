25.08.2024 13:15 – FT 0 : 0
Нидерланды27 августа 2024, 19:31 | Обновлено 27 августа 2024, 20:05
94
0
Чемпионат Нидерландов. В турнирной таблице ПСВ лидирует с тремя победами
В Эредивизи сыграно три тура, и определен единоличный лидер
27 августа 2024, 19:31 | Обновлено 27 августа 2024, 20:05
94
0
В Эредивизи сыграно три тура, и определен единоличный лидер.
В чемпионате Нидерландов лидирует ПСВ с тремя победами в трех матчах (9 очков).
Далее идут Гронинген, Утрехт и АЗ Алкмаар (по 7 баллов).
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Чемпионат Нидерландов. 3-й тур
- 24.08. 19:45. Неймеген – Зволле – 1:0
- 24.08. 21:00. Алмере Сити – ПСВ – 1:7
- 24.08. 22:00. НАК Бреда – Утрехт – 1:2
- 25.08. 13:15. Гронинген – АЗ Алкмаар – 0:0
- 25.08. 15:30. Хераклес – Виллем ІІ – 1:1
- 25.08. 15:30. Спарта Роттердам – Фейенорд – 1:1
- 25.08. 17:45. Гоу Эхед Иглс – Валвейк – 2:0
Турнирная таблица
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