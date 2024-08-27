Чемпионат Нидерландов. В турнирной таблице ПСВ лидирует с тремя победами

В Эредивизи сыграно три тура, и определен единоличный лидер.

В чемпионате Нидерландов лидирует ПСВ с тремя победами в трех матчах (9 очков).

Далее идут Гронинген, Утрехт и АЗ Алкмаар (по 7 баллов).

Чемпионат Нидерландов. 3-й тур

24.08. 19:45. Неймеген – Зволле – 1:0

24.08. 21:00. Алмере Сити – ПСВ – 1:7

24.08. 22:00. НАК Бреда – Утрехт – 1:2

25.08. 13:15. Гронинген – АЗ Алкмаар – 0:0

25.08. 15:30. Хераклес – Виллем ІІ – 1:1

25.08. 15:30. Спарта Роттердам – Фейенорд – 1:1

25.08. 17:45. Гоу Эхед Иглс – Валвейк – 2:0

Турнирная таблица