Чемпионат Нидерландов. ПСВ отгрузил семь мячей сопернику

Прошли три игры чемпионата Нидерландов по футболу. Чемпион прошлого розыгрыша ПСВ поиздевался над «Алмере Сити», забив ему семь голов. Победы также одержали «НЕК Неймеген» и «Утрехт», последние сумели сделать камбек в добавленное время.

Чемпионат Нидерландов. 3 тур

Алмере Сити – ПСВ – 1:7

Голы: Хансен, 57 – Тиль, 10, Люк де Йонг, 15, Дриош, 65, Тилльман, 71, Барбет, 78, аг, Лосано, 83, Пепи, 90

НЕК Неймеген – Зволле – 1:0

Гол: Гонсалес, 87

НАК Брэда – Утрехт – 1:2

Голы: Лукассен, 37 – Охио, 90+1, 90+6

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