24.08.2024 19:45 – FT 1 : 0
Нидерланды25 августа 2024, 04:00 | Обновлено 25 августа 2024, 04:02
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Чемпионат Нидерландов. ПСВ отгрузил семь мячей сопернику
Состоялись три матча местного первенства
25 августа 2024, 04:00 | Обновлено 25 августа 2024, 04:02
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Прошли три игры чемпионата Нидерландов по футболу. Чемпион прошлого розыгрыша ПСВ поиздевался над «Алмере Сити», забив ему семь голов. Победы также одержали «НЕК Неймеген» и «Утрехт», последние сумели сделать камбек в добавленное время.
Чемпионат Нидерландов. 3 тур
Алмере Сити – ПСВ – 1:7
Голы: Хансен, 57 – Тиль, 10, Люк де Йонг, 15, Дриош, 65, Тилльман, 71, Барбет, 78, аг, Лосано, 83, Пепи, 90
НЕК Неймеген – Зволле – 1:0
Гол: Гонсалес, 87
НАК Брэда – Утрехт – 1:2
Голы: Лукассен, 37 – Охио, 90+1, 90+6
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