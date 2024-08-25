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Чемпионат Нидерландов
НЕК Неймеген
24.08.2024 19:45 – FT 1 : 0
Зволле
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Нидерланды
25 августа 2024, 04:00 | Обновлено 25 августа 2024, 04:02
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0

Чемпионат Нидерландов. ПСВ отгрузил семь мячей сопернику

Состоялись три матча местного первенства

25 августа 2024, 04:00 | Обновлено 25 августа 2024, 04:02
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Чемпионат Нидерландов. ПСВ отгрузил семь мячей сопернику
Getty Images/Global Images Ukraine

Прошли три игры чемпионата Нидерландов по футболу. Чемпион прошлого розыгрыша ПСВ поиздевался над «Алмере Сити», забив ему семь голов. Победы также одержали «НЕК Неймеген» и «Утрехт», последние сумели сделать камбек в добавленное время.

Чемпионат Нидерландов. 3 тур

Алмере Сити – ПСВ – 1:7

Голы: Хансен, 57 – Тиль, 10, Люк де Йонг, 15, Дриош, 65, Тилльман, 71, Барбет, 78, аг, Лосано, 83, Пепи, 90

НЕК Неймеген – Зволле – 1:0

Гол: Гонсалес, 87

НАК Брэда – Утрехт – 1:2

Голы: Лукассен, 37 – Охио, 90+1, 90+6

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ПСВ Алмере Сити НЕК Неймеген Зволле НАК Бреда Утрехт чемпионат Нидерландов по футболу
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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