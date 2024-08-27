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Чемпионат Бельгии
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25.08.2024 17:00 – FT 0 : 0
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Бельгия
27 августа 2024, 20:25 | Обновлено 27 августа 2024, 20:41
132
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Чемпионат Бельгии. После 5 туров лидируют Андерлехт и команда Сидорчука

Клуб Вестерло отлично начал сезон в Бельгии

27 августа 2024, 20:25 | Обновлено 27 августа 2024, 20:41
132
0
Чемпионат Бельгии. После 5 туров лидируют Андерлехт и команда Сидорчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

В чемпионате Бельгии сыграно 5 туров, и на вершине турнирной таблицы – двоевластие.

После 5 туров лидируют Андерлехт и Вестерло, за который выступает украинский хавбек Сергей Сидорчук.

Клуб Вестерло отлично сезон в Бельгии, набрав 10 очков, как и Андерлехт, у которого есть игра в запасе.

В 5-м туре Вестерло сыграл вничью с Ауд-Хеверле Левен (1:1), Сидорчук не попал в заявку из-за травмы.

Чемпионат Бельгии. 5-й тур

  • 24.08. 19:15. Вестерло – Левен – 1:1
  • 24.08. 21:45. Антверпен – Мехелен – 0:1
  • 25.08. 14:30. Дендер – Брюгге – 1:2
  • 25.08. 17:00. Сент-Трейден – Юнион Сен-Жилуаз – 0:0
  • 25.08. 19:30. Стандард – Беерсхот – 1:0
  • 25.08. 20:15. Шарлеруа – Кортрейк – 1:0

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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