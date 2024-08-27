Чемпионат Бельгии. После 5 туров лидируют Андерлехт и команда Сидорчука

В чемпионате Бельгии сыграно 5 туров, и на вершине турнирной таблицы – двоевластие.

После 5 туров лидируют Андерлехт и Вестерло, за который выступает украинский хавбек Сергей Сидорчук.

Клуб Вестерло отлично сезон в Бельгии, набрав 10 очков, как и Андерлехт, у которого есть игра в запасе.

В 5-м туре Вестерло сыграл вничью с Ауд-Хеверле Левен (1:1), Сидорчук не попал в заявку из-за травмы.

Чемпионат Бельгии. 5-й тур

24.08. 19:15. Вестерло – Левен – 1:1

24.08. 21:45. Антверпен – Мехелен – 0:1

25.08. 14:30. Дендер – Брюгге – 1:2

25.08. 17:00. Сент-Трейден – Юнион Сен-Жилуаз – 0:0

25.08. 19:30. Стандард – Беерсхот – 1:0

25.08. 20:15. Шарлеруа – Кортрейк – 1:0

Турнирная таблица