25.08.2024 17:00 – FT 0 : 0
Бельгия27 августа 2024, 20:25 | Обновлено 27 августа 2024, 20:41
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Чемпионат Бельгии. После 5 туров лидируют Андерлехт и команда Сидорчука
Клуб Вестерло отлично начал сезон в Бельгии
27 августа 2024, 20:25 | Обновлено 27 августа 2024, 20:41
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В чемпионате Бельгии сыграно 5 туров, и на вершине турнирной таблицы – двоевластие.
После 5 туров лидируют Андерлехт и Вестерло, за который выступает украинский хавбек Сергей Сидорчук.
Клуб Вестерло отлично сезон в Бельгии, набрав 10 очков, как и Андерлехт, у которого есть игра в запасе.
В 5-м туре Вестерло сыграл вничью с Ауд-Хеверле Левен (1:1), Сидорчук не попал в заявку из-за травмы.
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Чемпионат Бельгии. 5-й тур
- 24.08. 19:15. Вестерло – Левен – 1:1
- 24.08. 21:45. Антверпен – Мехелен – 0:1
- 25.08. 14:30. Дендер – Брюгге – 1:2
- 25.08. 17:00. Сент-Трейден – Юнион Сен-Жилуаз – 0:0
- 25.08. 19:30. Стандард – Беерсхот – 1:0
- 25.08. 20:15. Шарлеруа – Кортрейк – 1:0
Турнирная таблица
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