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Чемпионат Бельгии
Антверпен
24.08.2024 21:45 – FT 0 : 1
Мехелен
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Бельгия
25 августа 2024, 03:20 | Обновлено 25 августа 2024, 03:35
53
0

Опять без Сидорчука. Вестерло расписал ничью с Ауд-Хеверле

Состоялись два матча чемпионата Бельгии

25 августа 2024, 03:20 | Обновлено 25 августа 2024, 03:35
53
0
Опять без Сидорчука. Вестерло расписал ничью с Ауд-Хеверле
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились два матча 5 тура бельгийской Лиги Жупиле. «Вестерло» Сергея Сидорчука после трех подряд побед на старте чемпионата уже во второй раз подряд потерял очки. в матче против «Ауд-Хеверле» удалось получить только ничью 1:1. Украинский полузащитник не играл из-за травмы. В последний раз Сидорчук выходил на поле еще третьего августа.

В еще одном матче дня «Мехелен» минимально одолел «Антверпен».

Чемпионат Бельгии. 5 тур

Вестерло – Ауд-Хеверле – 1:1

Голы: Мебуде, 14 – Баликвиша, 19

Антверпен – Мехелен – 0:1

Гол: ван дер Эйнден, 42

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Ауд-Хеверле Левен Вестерло Сергей Сидорчук Антверпен Мехелен чемпионат Бельгии по футболу
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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