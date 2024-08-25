Опять без Сидорчука. Вестерло расписал ничью с Ауд-Хеверле
Состоялись два матча чемпионата Бельгии
Завершились два матча 5 тура бельгийской Лиги Жупиле. «Вестерло» Сергея Сидорчука после трех подряд побед на старте чемпионата уже во второй раз подряд потерял очки. в матче против «Ауд-Хеверле» удалось получить только ничью 1:1. Украинский полузащитник не играл из-за травмы. В последний раз Сидорчук выходил на поле еще третьего августа.
В еще одном матче дня «Мехелен» минимально одолел «Антверпен».
Чемпионат Бельгии. 5 тур
Вестерло – Ауд-Хеверле – 1:1
Голы: Мебуде, 14 – Баликвиша, 19
Антверпен – Мехелен – 0:1
Гол: ван дер Эйнден, 42
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