Опять без Сидорчука. Вестерло расписал ничью с Ауд-Хеверле

Завершились два матча 5 тура бельгийской Лиги Жупиле. «Вестерло» Сергея Сидорчука после трех подряд побед на старте чемпионата уже во второй раз подряд потерял очки. в матче против «Ауд-Хеверле» удалось получить только ничью 1:1. Украинский полузащитник не играл из-за травмы. В последний раз Сидорчук выходил на поле еще третьего августа.

В еще одном матче дня «Мехелен» минимально одолел «Антверпен».

Чемпионат Бельгии. 5 тур

Вестерло – Ауд-Хеверле – 1:1

Голы: Мебуде, 14 – Баликвиша, 19

Антверпен – Мехелен – 0:1

Гол: ван дер Эйнден, 42

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