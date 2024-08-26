Полузащитник Шахтера прибыл с Черноморцем на матч против Левого Берега

Похоже, что эпопея с переходом Ивана Петряка в одесский «Черноморец» подходит к концу.

30-летний полузащитник, игравший в весенней части прошлого сезона в житомирском «Полесье» на правах аренды от донецкого «Шахтера», этим летом долгое время находился в тренировочном лагере «моряков» в Совиньоне. Однако из-за отсутствия договоренности между клубами Петряк несколько недель назад вынужден был покинуть Одессу. С тем, чтобы вернуться в него в эти дни.

Как стало известно корреспонденту Sport.ua, Иван Петряк отправился вместе с Черноморцем на выездной матч 4-го тура УПЛ с «Левым Берегом». Сегодня, 26 августа, ожидается окончательное оформление процедуры дозаявки футболиста за одесский клуб, после чего он будет иметь право дебютировать в составе новой команды.

До этого в профессиональной карьере Петряка были выступления в пяти клубах – луганской «Заре», «Шахтере», венгерских «Ференцвароши» и «Фехерваре», а также в «Полесье».